Після вибуху в районі ТЕЦ-6 у Києві зникало світло: що сталося на лівому березі

Головне:

у соцмережах писали про вибух на Троєщині та відключення світла;

влада повідомила, що вибух не має відношення до ТЕЦ-6;

енергопостачання було відновлено;

рятувальники локалізували пожежу;

Вибух на Троєщині

У Києві приблизно о 16:20 у мережі почали писати про вибухи на Троєщині, після чого публікувалися кадри з густим чорним димом.

Приблизно в цей же час пабліки робили припущення, що вибух, ймовірно, був на території ТЕЦ-6 (Деснянський район).

Крім того, у мережі писали про відключення світла у Дніпровському районі столиці.

Зазначимо, що в цей час ніяких тривог чи атак по Києву не було.

Що говорили у владі щодо ТЕЦ-6 та відсутність електроенергії

Першим на ситуацію відреагував мер Києва Віталій Кличко. Він повідомив, інформація про вибух, яку поширюють у Telegram - не має ніякого відношення до ТЕЦ-6.

"Попередньо, вибухнула цистерна з паливно-мастильними матеріалами в ангарі комерційного підприємства неподалік від ТЕЦ. Постраждалих наразі немає. Екстрені служби на місці", - написав він о 16:52.

Трохи пізніше ситуацію прокоментував начальник КМВА Тимур Ткаченко. Він підтвердив, що інформація про вибух на ТЕЦ-6 не відповідає дійсності, але водночас, поінформував про відключення світла.

"На лівому березі на декількох вулицях зникло електропостачання у житлових будинках. Очікуємо від фахівців орієнтовний час повернення світла", - йшлося у повідомленні.

Вже о 17:29 він повідомив ,що електропостачання було відновлено.

Чи постраждала ТЕЦ-6

У "Київтеплоенерго" станом на 17:02 заявили, що ТЕЦ-6 працює в штатному режимі, і загрози енергопостачання Києву немає.

Крім того, там спростували інформацію про задимлення та вибух, зазначивши, що інцидент із загорянням стався на підприємстві за територією ТЕЦ-6.

"Обладнання станції працює у штатному режимі, на території теплоелектроцентралі вибухи чи загоряння відсутні. Відключень споживачів, що отримують електроенергію від станції, немає. Загрози для енергопостачання Києва також немає", - поінформували у "Київтеплоенерго".

Ліквідація пожежі у Деснянському районі

Ситуацію з пожежею у коментарі для РБК-Україна роз'яснили у київському ДСНС. Там підтвердили інцидент, і водночас поінформували, що пожежа не відноситься до ТЕЦ-6 і наразі її локалізували.

"У Деснянському районі на вулиці Пухівській о 16:13 надійшло повідомлення про пожежу. Сталося загоряння побутівок та розповсюдження на розташовані поруч автомобілі. Пожежу вже локалізовано. Інформація стосовно того, що вона відноситься до ТЕЦ-6, не відповідає дійсності. Це відкрита територія, належність її з'ясовується. Причини пожежі встановлюватимуться правоохоронцями", - сказали у ДСНС.

Фото: надзвичайники на місці події (facebook.com/DSNSKyiv)

Також там уточнили, що на місці працює 5 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, і 25 чоловік особового складу.

До речі, Ткаченко у своєму дописі теж повідомляв, що пожежу локалізовано.

Інформацію було взято з Telegram-каналів мера Києва Віталія Кличка, начальника КМДА Тимура Ткаченка, "Київтеплоенерго", а також виходячи з коментаря від столичного ДСНС.