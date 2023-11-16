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Після вибухового провалу. SpaceX отримала дозвіл на повторний запуск Starship

Фото: SpaceX дозволили вдруге запустити Starship (twitter SpaceX)
Автор: Максим Шушко

SpaceX отримала дозвіл на другий запуск своєї революційної ракети Starship після того, як перша спроба провалилася.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Федеральне управління авіації США (FAA) надало дозвіл SpaceX на запуск Starship. Зазначається, що компанія відповідає всім вимогам безпеки, екології, політики та фінансової відповідальності. 

Наданий дозвіл вказує на те, що FAA задоволене модифікаціями, внесеними SpaceX у свою ракету та стартовий майданчик після невдачі під час першого запуску.

Стверджується, що серед змін компанія провела численні випробування так званої системи водяного потопу, яка піднімає воду вгору під час запуску, щоб компенсувати інтенсивні сили.

У публікації в соціальній мережі Х (колишній Twitter) SpaceX повідомила, що планує провести випробувальний політ у п’ятницю 17 листопада зі свого майданчика в Бока-Чіка, штат Техас.

Запуск Starship

Ракета Starship, центральна частина амбіцій головного виконавчого директора Ілона Маска доставити вантаж і, зрештою, людей на Місяць і Марс. 20 квітня SpaceX здійснила перший запуск Starship, однак вона вибухнула.

Частина двигунів Raptor, які були встановлені на ракетоносії Super Heavy - вийшли з ладу. Ракета почала обертатись внаслідок чого збилась із правильного курсу. Маск відзначав, що для успішного запуску ракети може знадобитись кілька спроб.

 

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SpaceX