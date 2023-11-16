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После взрывного провала. SpaceX получила разрешение на повторный запуск Starship

Фото: SpaceX разрешили вторично запустить Starship (twitter SpaceX)
Автор: Максим Шушко

SpaceX получила разрешение на второй запуск революционной ракеты Starship после того, как первая попытка провалилась.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Федеральное управление авиации США (FAA) предоставило разрешение SpaceX на запуск Starship. Компания отвечает всем требованиям безопасности, экологии, политики и финансовой ответственности.

Данное разрешение указывает на то, что FAA довольно модификациями, внесенными SpaceX в свою ракету и стартовую площадку после неудачи во время первого запуска.

Утверждается, что среди изменений компания провела многочисленные испытания так называемой системы водяного потопа, поднимающей воду вверх при запуске, чтобы компенсировать интенсивные силы.

В публикации в социальной сети Х (бывший Twitter) SpaceX сообщила, что планирует провести испытательный полет в пятницу 17 ноября со своей площадки в Бока-Чика, штат Техас.

Запуск Starship

Ракета Starship, центральная часть амбиций главного исполнительного директора Илона Маска доставить груз и, наконец, людей на Луну и Марс. 20 апреля SpaceX осуществила первый запуск Starship, однако она взорвалась.

Часть двигателей Raptor, которые были установлены на ракетоносителе Super Heavy – вышли из строя. Ракета начала вращаться, вследствие чего сбилась с правильного курса. Маск отмечал, что для успешного запуска ракеты может потребоваться несколько попыток.

 

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