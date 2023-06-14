Після весільної церемонії в Нігерії перекинувся човен, загинули щонайменше 50 людей

Щонайменше 50 людей потонули після того, як перевантажений човен перекинувся на півночі центрального регіону Нігерії. Ще кілька вважаються зниклими безвісти
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Місцеві жителі розповіли, що дерев'яний човен перекинувся коли переправляв людей після весільної церемонії з штату Нігер до Квари.
В Уряді штату Квара заявили, що пасажирами човна були люди з п'яти сіл. Зусилля з порятунку можливих вцілілих все ще тривають.
Зазначається, що нігерійці надають перевагу човнам, як засобом для пересування через побоювання озброєних банд, які викрадають людей.
Зокрема, в січні бойовики викрали 32 осіб із залізничного вокзалу. А в сутичках між скотарями та фермерами в центральній Нігерії загинули щонайменше 85 людей.
Однак переповнення і погане обслуговування водних транспортів є причиною більшості аварій в Нігерії.
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