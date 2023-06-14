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Після весільної церемонії в Нігерії перекинувся човен, загинули щонайменше 50 людей

Фото: в Нігерії внаслідок аварії човна загинули щонайменше 50 людей (aayfo org)
Автор: Максим Шушко

Щонайменше 50 людей потонули після того, як перевантажений човен перекинувся на півночі центрального регіону Нігерії. Ще кілька вважаються зниклими безвісти

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Місцеві жителі розповіли, що дерев'яний човен перекинувся коли переправляв людей після весільної церемонії з штату Нігер до Квари.

В Уряді штату Квара заявили, що пасажирами човна були люди з п'яти сіл. Зусилля з порятунку можливих вцілілих все ще тривають.

Зазначається, що нігерійці надають перевагу човнам, як засобом для пересування через побоювання озброєних банд, які викрадають людей.

Зокрема, в січні бойовики викрали 32 осіб із залізничного вокзалу. А в сутичках між скотарями та фермерами в центральній Нігерії загинули щонайменше 85 людей.

Однак переповнення і погане обслуговування водних транспортів є причиною більшості аварій в Нігерії.

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загинувНигерия