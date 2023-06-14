После свадебной церемонии в Нигерии перевернулась лодка, погибли минимум 50 человек

Местные жители рассказали, что деревянная лодка перевернулась, когда переправляла людей после свадебной церемонии из штата Нигер в Кварру.

В Правительстве штата Кварра заявили, что пассажирами лодки были люди из пяти сел. Усилия по спасению возможных уцелевших все еще продолжаются.

Отмечается, что нигерийцы предпочитают лодки, как средство для передвижение из-за опасений вооруженных банд, похищающих людей.

В частности, в январе боевики похитили 32 человека с железнодорожного вокзала. А в столкновениях между скотоводами и фермерами в центральной Нигерии погибли по меньшей мере 85 человек.

Однако переполнение и плохое обслуживание водных транспортов является причиной большинства аварий в Нигерии.