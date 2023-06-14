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После свадебной церемонии в Нигерии перевернулась лодка, погибли минимум 50 человек

Фото: в Нигерии в результате аварии лодки погибли по меньшей мере 50 человек (aayfo org)
Автор: Максим Шушко

По меньшей мере 50 человек утонули после того, как перегруженная лодка перевернулась на севере центрального региона Нигерии. Еще несколько считаются пропавшими без вести

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Местные жители рассказали, что деревянная лодка перевернулась, когда переправляла людей после свадебной церемонии из штата Нигер в Кварру.

В Правительстве штата Кварра заявили, что пассажирами лодки были люди из пяти сел. Усилия по спасению возможных уцелевших все еще продолжаются.

Отмечается, что нигерийцы предпочитают лодки, как средство для передвижение из-за опасений вооруженных банд, похищающих людей.

В частности, в январе боевики похитили 32 человека с железнодорожного вокзала. А в столкновениях между скотоводами и фермерами в центральной Нигерии погибли по меньшей мере 85 человек.

Однако переполнение и плохое обслуживание водных транспортов является причиной большинства аварий в Нигерии.

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загинувНигерия