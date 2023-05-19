У Нігерії в сутичках загинули 85 людей, тисячі переселили
У центральній Нігерії в сутичках між скотарями та фермерами загинули щонайменше 85 людей. Після події понад 3000 громадян були переміщені в інші райони.
Про це передає РБК-Україна з посиланням на AFP.
Насильство спалахнуло на початку цього тижня в кількох селах штату Плато, де роками відбуваються конфлікти на етнічному та релігійному ґрунті, і тоді кількість жертв становила 30 осіб.
Згідно з місцевими джерелами та свідками, кілька сіл у районі Мангу цього штату все ще були охоплені насильством у четвер, а місцеві жителі втекли.
Хоча достеменно невідомо, що саме викликало напади цього тижня в Мангу, при цьому зазначається, що вбивства між пастухами та фермерами часто переростають у набіги на села, які здійснюють добре озброєні банди.
Про виявлення 85 тіл загиблих заявив голова ради місцевого уряду Дапут Міністр Даніель. Інформацію підтвердив лідер місцевої асоціації з розвитку Мвагхавул Жозеф Гванкат.
Як повідомили у Національному агентстві з надзвичайних ситуацій (NEMA), тисячі людей було переміщено, а сотні будинків зруйновано внаслідок насильства.
"Загальна кількість переміщених осіб становила 3683 особи", - уточнив регіональний координатор NEMA Юджин Найлонг.
Він додав, що частково чи повністю зруйновано понад 720 будинків.
Крім того, 57 поранених перебувають у лікарні, при цьому в NEMA заявляють, що внаслідок нападів було поранено близько 216 людей.
Як заявили в поліції, у зв'язку з насильством було заарештовано п'ятьох людей, а також правоохоронці розгорнули посилену присутність сил безпеки, і частково "спокій відновлено".
Водночас депутат, який представляє Мангу та сусідній Боккос у палаті представників, каже, що в районі все ще існує напруженість.
Раніше повідомлялося, що в січні в Нігерії бойовики викрали 32 людей на вокзалі, а також кілька осіб отримали поранення.
Нагадаємо, у травні минулого року на півдні Нігерії в тисняві за їжею загинули понад 30 людей. Трагедія сталася у церкві у штаті Ріверс.
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