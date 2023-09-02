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Після успішної місячної програми: Індія сьогодні відправить місію для вивчення Сонця

Субота 02 вересня 2023 07:41
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Після успішної місячної програми: Індія сьогодні відправить місію для вивчення Сонця Фото: Індія відправить місію для вивчення Сонця (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Індія сьогодні відправить свою першу місію зі спостереження за Сонцем через кілька днів після того, як її станція стала першою, хто приземлився біля південного полюса Місяця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Станція Aditya-L1 має стартувати з майданчика на Шріхарікоті в суботу об 11:50 за індійським часом. Повідомляється, що станція буде розташована на відстані 1,5 млн км від Землі - в 1% відстані між Землею та Сонцем.

Індійська космічна агенція повідомляє, що на подолання такої відстані піде чотири місяці. Першу індійську космічну місію з вивчення найбільшого об'єкта Сонячної системи названо на честь індуїстського бога Сонця.

Індекс L1 у назві позначає точку Лагранжа – те саме місце між Сонцем та Землею, де буде розміщено індійський космічний корабель. За даними Європейського космічного агентства, точка Лагранжа – це місце, де гравітаційні сили двох великих об'єктів, таких як Сонце та Земля, нейтралізують один одного, дозволяючи космічному кораблю "зависати".

Як тільки Aditya-L1 досягне цього місця, станція зможе обертатися навколо Сонця з такою самою швидкістю, як і Земля. Це також означає, що для роботи супутника потрібно дуже мало палива.

Орбітальний апарат оснащений сімома науковими інструментами, які спостерігатимуть та вивчатимуть сонячну корону. Дослідження допоможуть вченим зрозуміти сонячну активність, таку як сонячний вітер та сонячні спалахи, їх вплив на Землю та погоду у ближньому космосі в режимі реального часу.

Місячна програма Chandrayaan-3

Місія Chandrayaan-3 є третьою автоматичною міжпланетною станцією Індійської організації космічних досліджень. Місія стартувала 14 липня з космодрому на острові Шріхарікота.

Вже за три тижні космічний апарат вийшов на навколомісячну орбіту, а 17 серпня посадковий модуль відокремився від перелітного. Незабаром посадковий модуль індійської місячної станції зробив фото поверхні Місяця після успішного приземлення.

Більш детально про місію можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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Індія Космічний корабель
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