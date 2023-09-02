После успешной лунной программы: Индия сегодня отправит миссию для изучения Солнца

Индия сегодня отправит свою первую миссию по наблюдению за Солнцем всего через несколько дней после того, как ее станция став первой, кто приземлился возле южного полюса Луны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

Станция Aditya-L1 должна стартовать с площадки на Шрихарикоте в субботу в 11:50 по индийскому времени. Сообщается, что станция будет расположена на расстоянии 1,5 млн км от Земли — в 1% расстояния между Землей и Солнцем.

Индийское космическое агентство сообщает, что на преодоление такого расстояния уйдет четыре месяца. Первая индийская космическая миссия по изучению крупнейшего объекта Солнечной системы названа в честь индуистского бога Солнца.

Индекс L1 в названии обозначает точку Лагранжа – то самое место между Солнцем и Землей, где будет размещен индийский космический корабль. По данным Европейского космического агентства, точка Лагранжа – это место, где гравитационные силы двух крупных объектов, таких как Солнце и Земля, нейтрализуют друг друга, позволяя космическому кораблю "зависать".

Как только Aditya-L1 достигнет этого места, станция сможет вращаться вокруг Солнца с той же скоростью, что и Земля. Это также означает, что для работы спутника потребуется очень мало топлива.

Орбитальный аппарат оснащен семью научными инструментами, которые будут наблюдать и изучать солнечную корону. Исследования помогут ученым понять солнечную активность, такую ​​как солнечный ветер и солнечные вспышки, их влияние на Землю и погоду в ближнем космосе в режиме реального времени.

Лунная программа Chandrayaan-3

Миссия Chandrayaan-3 – это третья автоматическая межпланетная станция Индийской организации космических исследований. Миссия стартовала 14 июля с космодрома на острове Шрихарикота.

Уже через три недели космический аппарат вышел на окололунную орбиту, а 17 августа посадочный модуль отделился от перелетного. Вскоре посадочный модуль индийской лунной станции сделал фото поверхности Луны после успешного приземления.

Более детально о миссии можете узнать в материале РБК-Украина.