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Хочете пожити серед пінгвінів і айсбергів? Укранців запрошують на "Академік Вернадський"

Середа 16 липня 2025 08:00
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Хочете пожити серед пінгвінів і айсбергів? Укранців запрошують на "Академік Вернадський" Українців кличуть у команду полярників на "Академік Вернадський" (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Пожити рік в Антарктиді з пінгвінами та дивитися на безкрайні крижані айсберги? Все це абсолютно реально, якщо у вас є відповідна освіта та бажання. З 15 липня почався відкритий конкурс у 31 Українську антарктичну експедицію, учасники якої працюватимуть на станції "Академік Вернадський" у 2026-2027 роках.

Як стати учасником експедиції, куди подавати документи й хто буде потрібний в 31 експедиції, розповідає РБК-Україна.

Загальні вимоги до учасників

  • Відсутність хронічних захворювань та протипоказань для роботи в Антарктиці
  • Не конфліктність і комунікабельність
  • Спроможність працювати в умовах жорсткого графіка, тривалих обмежень та закритого колективу
  • Знання іноземних мов (оптимально - англійською та/або іспанської)

Бонусом будуть уміння водити моторний човен, управляти дроном

Кого шукають за спеціальностями

Науковці:

  • Геологія та геофізика
  • Геокосмос
  • Фізичні науки
  • Науки про життя

Команда життєзабезпечення

  • Лікар
  • Кухар
  • Сисадмін
  • Механік
  • Дизеліст-електрик

Конкурс не має обмежень за статтю, віком чи іншими ознаками. Головними критеріями під час добору є освіта, фаховий рівень та досвід кандидата чи кандидатки, а також здатність до роботи в умовах Антарктики та закритого колективу.

Що гарантується учасникам експедиції

  • Можливість долучитися до глобальної науки
  • Життя на теплій станції серед Південного океану, поруч з пінгвінами
  • Оплата праці
  • Безлімітний доступ до інтернету
  • Одяг, харчування, засоби гігієни
  • Медикаменти та лікарська допомога

Як стати учасником

До 13 серпня 2025 року необхідно надіслати на пошту НАНЦ uac@uac.gov.ua заяву, резюме, мотиваційний лист та копії низки документів:

  • Заповнену заяву науковця або фахівця станції
  • Копії документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання (за наявності)
  • Копію трудової книжки та інших документів, які підтверджують стаж роботи за фахом
  • Для військовозобов’язаних: копію військово-облікового документа призовника або військовозобов’язаного, резервіста (в якому зазначається факт пройденого медичного огляду та зазначений запис про придатність або непридатність до проходження військової служби); довідки про надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період від військової служби.

У темі листа необхідно зазначити "Конкурс 31-ша УАЕ, прізвище, ініціали кандидата", для науковців - напрям досліджень (наприклад, "науки про життя"), для фахівців - посаду (наприклад, "кухар").

Заява має бути підписана кандидатом власноруч (сканкопія) або із використанням електронного цифрового підпису.

Всі документи подаються у форматі PDF.

Зверніть увагу: Конкурсна комісія не розглядає документи, які не відповідають вказаним вимогам.

Якщо ви підійдете як кандидат/кандидатка, то далі вас чекають такі етапи:

  • Подання повного пакета документів
  • Фахова співбесіда та тестування психологом
  • Медкомісія та спеціальний тренінг

Більш детально про кожну вакансію та умови можна прочитати тут або тут

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Під час написання матеріалу були використані дані з сайту МОН та НАНЦ.

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