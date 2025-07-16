Хочете пожити серед пінгвінів і айсбергів? Укранців запрошують на "Академік Вернадський"

Пожити рік в Антарктиді з пінгвінами та дивитися на безкрайні крижані айсберги? Все це абсолютно реально, якщо у вас є відповідна освіта та бажання. З 15 липня почався відкритий конкурс у 31 Українську антарктичну експедицію, учасники якої працюватимуть на станції "Академік Вернадський" у 2026-2027 роках.

Як стати учасником експедиції, куди подавати документи й хто буде потрібний в 31 експедиції, розповідає РБК-Україна.

Загальні вимоги до учасників

Відсутність хронічних захворювань та протипоказань для роботи в Антарктиці

Не конфліктність і комунікабельність

Спроможність працювати в умовах жорсткого графіка, тривалих обмежень та закритого колективу

Знання іноземних мов (оптимально - англійською та/або іспанської)

Бонусом будуть уміння водити моторний човен, управляти дроном

Кого шукають за спеціальностями

Науковці:

Геологія та геофізика

Геокосмос

Фізичні науки

Науки про життя

Команда життєзабезпечення

Лікар

Кухар

Сисадмін

Механік

Дизеліст-електрик

Конкурс не має обмежень за статтю, віком чи іншими ознаками. Головними критеріями під час добору є освіта, фаховий рівень та досвід кандидата чи кандидатки, а також здатність до роботи в умовах Антарктики та закритого колективу.

Що гарантується учасникам експедиції

Можливість долучитися до глобальної науки

Життя на теплій станції серед Південного океану, поруч з пінгвінами

Оплата праці

Безлімітний доступ до інтернету

Одяг, харчування, засоби гігієни

Медикаменти та лікарська допомога

Як стати учасником

До 13 серпня 2025 року необхідно надіслати на пошту НАНЦ uac@uac.gov.ua заяву, резюме, мотиваційний лист та копії низки документів:

Заповнену заяву науковця або фахівця станції

Копії документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання (за наявності)

Копію трудової книжки та інших документів, які підтверджують стаж роботи за фахом

Для військовозобов’язаних: копію військово-облікового документа призовника або військовозобов’язаного, резервіста (в якому зазначається факт пройденого медичного огляду та зазначений запис про придатність або непридатність до проходження військової служби); довідки про надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період від військової служби.

У темі листа необхідно зазначити "Конкурс 31-ша УАЕ, прізвище, ініціали кандидата", для науковців - напрям досліджень (наприклад, "науки про життя"), для фахівців - посаду (наприклад, "кухар").

Заява має бути підписана кандидатом власноруч (сканкопія) або із використанням електронного цифрового підпису.

Всі документи подаються у форматі PDF.

Зверніть увагу: Конкурсна комісія не розглядає документи, які не відповідають вказаним вимогам.

Якщо ви підійдете як кандидат/кандидатка, то далі вас чекають такі етапи:

Подання повного пакета документів

Фахова співбесіда та тестування психологом

Медкомісія та спеціальний тренінг

Більш детально про кожну вакансію та умови можна прочитати тут або тут