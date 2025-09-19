UA

Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Після удару по Яровій росіяни зняли постановочне відео, щоб звинуватити Україну, - ЦПД

Фото: війська РФ атакували Ярову, де відбувалася видача пенсій (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Російська пропаганда поширює фейкову інформацію, нібито загибель людей у Яровій Донецької області під час отримання пенсій сталася через дії України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Так, підконтрольні Кремлю медіа поширили постановочне відео з жінкою, яка стверджує, що удар по селищу Ярова Донецької області нібито був "провокацією Києва".

За словами героїні ролика, їй нібито повідомили, що обстріл здійснили українські війська.

У ЦПД звернули увагу, що на відео відсутні будь-які докази, лише емоційні твердження та посилання на чужі слова - типовий приклад маніпуляції російських пропагандистів.

"Росія систематично використовує цивільних для створення фейкових "свідчень" під тиском окупаційних структур. Це стандартна тактика віддзеркалення - звинувачувати Україну у власних злочинах", - наголосили у Центрі.

Також показово, що  російські пропагандисти почали поширювати версію про "провокацію" лише ввечері. 

Тактику звинувачення України у власних воєнних злочинах росіяни використовували з самого початку війни та продовжують це робити досі.

Удар по Ярові

9 вересня російські війська завдали удару двома керованими авіабомбами КАБ-250 по селищу Ярова Лиманської громади.

У момент атаки місцеві жителі, переважно пенсіонери, стояли в черзі біля мобільного відділення "Укрпошти". Внаслідок обстрілу загинули 25 людей, ще 18 отримали поранення.

Все що відомо про трагедію - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Російська ФедераціяВійна в Україні