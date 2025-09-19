Після удару по Яровій росіяни зняли постановочне відео, щоб звинуватити Україну, - ЦПД

Так, підконтрольні Кремлю медіа поширили постановочне відео з жінкою, яка стверджує, що удар по селищу Ярова Донецької області нібито був "провокацією Києва".

За словами героїні ролика, їй нібито повідомили, що обстріл здійснили українські війська.

У ЦПД звернули увагу, що на відео відсутні будь-які докази, лише емоційні твердження та посилання на чужі слова - типовий приклад маніпуляції російських пропагандистів.

"Росія систематично використовує цивільних для створення фейкових "свідчень" під тиском окупаційних структур. Це стандартна тактика віддзеркалення - звинувачувати Україну у власних злочинах", - наголосили у Центрі.

Також показово, що російські пропагандисти почали поширювати версію про "провокацію" лише ввечері.

Тактику звинувачення України у власних воєнних злочинах росіяни використовували з самого початку війни та продовжують це робити досі.