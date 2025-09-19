После удара по Яровой россияне сняли постановочное видео, чтобы обвинить Украину, - ЦПД

Так, подконтрольные Кремлю медиа распространили постановочное видео с женщиной, которая утверждает, что удар по поселку Яровая Донецкой области якобы был "провокацией Киева".

По словам героини ролика, ей якобы сообщили, что обстрел осуществили украинские войска.

В ЦПИ обратили внимание, что на видео отсутствуют какие-либо доказательства, только эмоциональные утверждения и ссылки на чужие слова - типичный пример манипуляции российских пропагандистов.

"Россия систематически использует гражданских для создания фейковых "показаний" под давлением оккупационных структур. Это стандартная тактика отражения - обвинять Украину в собственных преступлениях", - отметили в Центре.

Также показательно, что российские пропагандисты начали распространять версию о "провокации" только вечером.

Тактику обвинения Украины в собственных военных преступлениях россияне использовали с самого начала войны и продолжают это делать до сих пор.