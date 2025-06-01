Після удару РФ по Запоріжжю кількість поранених зросла: що відомо

Атака РФ на Запоріжжя

Російська Федерація сьогодні вночі масовано атакувала Запоріжжя "Шахедами". Є руйнування у приватному секторі та критичній інфраструктурі.

Росіяни ударили по приватній забудові міста. Було понівечено будинок та постраждали і обʼєкти критичної інфраструктури. Там сталися займання.

Ми писали, що вчора ввечері російська армія запустила по території України групи ударних безпілотників. Повітряні сили попереджали про рух дронів у східних, центральних та північних областях.

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