Після удару РФ по Запоріжжю кількість поранених зросла: що відомо

Унаслідок удару РФ по Запоріжжю кількість поранених зросла. Постраждали троє осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.
Кількість поранених внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя зросла до трьох.
Як повідомили в обласній військовій адміністрації, до медиків звернулися ще двоє місцевих жителів - 46-річна жінка та 54-річний чоловік.
За даними, обом постраждалим надали необхідну допомогу. Вони отримали легкі ушкодження та відмовилися від госпіталізації.
Нагадаємо, російські війська обстріляли Запоріжжя 1 червня. Унаслідок удару пошкоджено цивільну інфраструктуру. Раніше повідомлялося про одного постраждалого.
Російська Федерація сьогодні вночі масовано атакувала Запоріжжя "Шахедами". Є руйнування у приватному секторі та критичній інфраструктурі.
Росіяни ударили по приватній забудові міста. Було понівечено будинок та постраждали і обʼєкти критичної інфраструктури. Там сталися займання.
Ми писали, що вчора ввечері російська армія запустила по території України групи ударних безпілотників. Повітряні сили попереджали про рух дронів у східних, центральних та північних областях.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.