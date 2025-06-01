После удара РФ по Запорожью количество раненых возросло: что известно

Атака РФ на Запорожье

Российская Федерация сегодня ночью массированно атаковала Запорожье "Шахедами". Есть разрушения в частном секторе и критической инфраструктуре.

Россияне ударили по частной застройке города. Был изуродован дом и пострадали и объекты критической инфраструктуры. Там произошли возгорания.

Мы писали, что вчера вечером российская армия запустила по территории Украины группы ударных беспилотников. Воздушные силы предупреждали о движении дронов в восточных, центральных и северных областях.

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