UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Після удару по "Новочеркаську". Супутникові знімки зафіксували "втечу" трьох кораблів РФ

Фото: з'явилися нові супутникові знімки бухти в Феодосії (wikipedia.org)
Автор: Каріна Левицька

Супутники зафіксували втечу кораблів Чорноморського флоту РФ із Феодосії після удару по ДКБ "Новочеркаськ" 26 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крым.Реалии".

На сьогоднішніх знімках сервісу Planet.com можна побачити, що після удару по російському "Новочеркаську", що відбувся 26 грудня, з порту вийшов тральщик проєкту 12700 "Александрит", рятувальне буксирне судно, ймовірно, "Капітан Гур'єв" та щонайменше ще один корабель. 

 

На фото видно, що причал, розташований на південь від місця вибуху, спорожнів. Там залишився тільки один суховантаж і напівзатоплений унаслідок вибуху навчально-тренувальний корабель "УТС-150".

Удару по "Новочеркаську"

Нагадаємо, в ніч на 26 грудня в окупованій Феодосії був знищений великий десантний російський корабель "Новочеркаськ".

Командувач Повітряних сил Микола Олещук підтвердив враження ВДК крилатими ракетами, а мережу заполонили кадри потужної детонації на борту.

РБК-Україна у своєму матеріалі зібрало всю інформацію про знищення російського корабля.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КрымВійна Росії проти України