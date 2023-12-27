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Після удару по "Новочеркаську". Супутникові знімки зафіксували "втечу" трьох кораблів РФ

Феодосія, Середа 27 грудня 2023 21:38
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Після удару по "Новочеркаську". Супутникові знімки зафіксували "втечу" трьох кораблів РФ Фото: з'явилися нові супутникові знімки бухти в Феодосії (wikipedia.org)
Автор: Каріна Левицька

Супутники зафіксували втечу кораблів Чорноморського флоту РФ із Феодосії після удару по ДКБ "Новочеркаськ" 26 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крым.Реалии".

На сьогоднішніх знімках сервісу Planet.com можна побачити, що після удару по російському "Новочеркаську", що відбувся 26 грудня, з порту вийшов тральщик проєкту 12700 "Александрит", рятувальне буксирне судно, ймовірно, "Капітан Гур'єв" та щонайменше ще один корабель.

На фото видно, що причал, розташований на південь від місця вибуху, спорожнів. Там залишився тільки один суховантаж і напівзатоплений унаслідок вибуху навчально-тренувальний корабель "УТС-150".

Удару по "Новочеркаську"

Нагадаємо, в ніч на 26 грудня в окупованій Феодосії був знищений великий десантний російський корабель "Новочеркаськ".

Командувач Повітряних сил Микола Олещук підтвердив враження ВДК крилатими ракетами, а мережу заполонили кадри потужної детонації на борту.

РБК-Україна у своєму матеріалі зібрало всю інформацію про знищення російського корабля.

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