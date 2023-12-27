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После удара по "Новочеркасску". Спутниковые снимки зафиксировали "бегство" трех кораблей РФ

Феодосия, Среда 27 декабря 2023 21:38
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После удара по "Новочеркасску". Спутниковые снимки зафиксировали "бегство" трех кораблей РФ Фото: появились новые спутниковые снимки бухты в Феодосии (wikipedia.org)
Автор: Карина Левицкая

Спутники зафиксировали бегство кораблей Черноморского флота РФ из Феодосии после удара по ДКБ "Новочеркасск" 26 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

На сегодняшних снимках сервиса Planet.com можно увидеть, что после состоявшегося 26 декабря удара по российскому "Новочеркасску" из порта вышел тральщик проекта 12700 "Александрит", спасательное буксирное судно, вероятно, "Капитан Гурьев" и по меньшей мере еще один.

На фото видно, что причал, расположенный к югу от места взрыва, опустел. Там остался только один сухогруз и полузатопленный в результате взрыва учебно-тренировочный корабль "УТС-150".

Удара по "Новочеркасску"

Напомним, в ночь на 26 декабря в Феодосии был уничтожен крупный десантный российский корабль "Новочеркасск".

Командующий Воздушными силами Николай Олещук подтвердил поражение БДК крылатыми ракетами, а сеть заполонили кадры мощной детонации на борту.

РБК-Украина в своем материале собрала всю информацию об уничтожении российского корабля.

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