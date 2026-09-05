Після удару по нафтобазі в аеропорту Сочі обмежили заправку літаків

Після нічної атаки на нафтобазу в Сочі авіакомпаніям обмежили заправку літаків в аеропорту міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Верстка".
Згідно з повідомленням NOTAM, заправку в аеропорту Сочі тепер здійснює лише паливний оператор "ЛУКОЙЛ" з технічних причин - авіакомпаніям потрібно окремо підтверджувати забезпечення заправки саме через цього оператора.
За даними Росавіації, для безпеки польотів в аеропорту також запровадили тимчасові обмеження на прийом і випуск повітряних суден.
За даними оперативного штабу Краснодарського краю, вночі в Сочі та на федеральній території "Сіріус" відбивали масовану атаку безпілотників на цивільну інфраструктуру. Зокрема, сталося загоряння на території нафтобази, а уламки безпілотників знаходили в різних місцях.
Об'єкти нафтової та хімічної промисловості в Росії ставали ціллю атак дронів і напередодні. У ніч на 4 вересня загорілися нафтобаза й хімзавод одразу в кількох регіонах Росії - пожежі зафіксували в Сочі та Башкортостані, причому один з об'єктів опинився за понад 1000 кілометрів від українського кордону.
Ще раніше, у ніч на 30 серпня, українські сили завдали ударів по кількох важливих об'єктах на території Росії - зокрема, під атаку потрапив Кіришський нафтопереробний завод у Ленінградській області, де після ураження зафіксували загоряння.