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Після удару по нафтобазі в аеропорту Сочі обмежили заправку літаків

03:57 05.09.2026 Сб
2 хв
Заправляти літаки тепер дозволили лише одному оператору
aimg Катерина Коваль
Фото: російським літакам буде важче заправлятися (Getty Images)

Після нічної атаки на нафтобазу в Сочі авіакомпаніям обмежили заправку літаків в аеропорту міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Верстка".

Що змінилося для авіакомпаній

Згідно з повідомленням NOTAM, заправку в аеропорту Сочі тепер здійснює лише паливний оператор "ЛУКОЙЛ" з технічних причин - авіакомпаніям потрібно окремо підтверджувати забезпечення заправки саме через цього оператора.

За даними Росавіації, для безпеки польотів в аеропорту також запровадили тимчасові обмеження на прийом і випуск повітряних суден.

Що сталося вночі

За даними оперативного штабу Краснодарського краю, вночі в Сочі та на федеральній території "Сіріус" відбивали масовану атаку безпілотників на цивільну інфраструктуру. Зокрема, сталося загоряння на території нафтобази, а уламки безпілотників знаходили в різних місцях.

Об'єкти нафтової та хімічної промисловості в Росії ставали ціллю атак дронів і напередодні. У ніч на 4 вересня загорілися нафтобаза й хімзавод одразу в кількох регіонах Росії - пожежі зафіксували в Сочі та Башкортостані, причому один з об'єктів опинився за понад 1000 кілометрів від українського кордону.

Ще раніше, у ніч на 30 серпня, українські сили завдали ударів по кількох важливих об'єктах на території Росії - зокрема, під атаку потрапив Кіришський нафтопереробний завод у Ленінградській області, де після ураження зафіксували загоряння.

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