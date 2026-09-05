После удара по нефтебазе в аэропорту Сочи ограничили заправку самолетов

Что изменилось для авиакомпаний

Согласно сообщению NOTAM, заправку в аэропорту Сочи теперь производит только топливный оператор "ЛУКОЙЛ" по техническим причинам - авиакомпаниям нужно отдельно подтверждать обеспечение заправки именно по этому оператору.

По данным Росавиации, для безопасности полетов в аэропорту также были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Что произошло ночью

По данным оперативного штаба Краснодарского края, ночью в Сочи и на федеральной территории "Сириус" отражали массированную атаку беспилотников на гражданскую инфраструктуру. В частности, произошло возгорание на территории нефтебазы, а обломки беспилотников находили в разных местах.