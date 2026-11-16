Після удару по Кримському мосту окупанти чекають нових атак і скаржаться на брак ППО, - "Атеш"

За інформацією агентів руху, які працюють в одній з окупаційних адміністрацій, останній удар по Кримському мосту серйозно занепокоїв місцевих гауляйтерів.

Вони вважають, що атака на переправу та нещодавні удари Сил оборони України по трьох мостах уздовж траси Р-280 у Ростовській області є частинами однієї спланованої операції.

На думку окупаційних чиновників, ці атаки можуть бути не останніми, а попереду на російську інфраструктуру чекають ще серйозніші наслідки.

Водночас представники адміністрації скаржаться на гостру нестачу засобів ППО. За даними "Атеш", їх бракує навіть для захисту району Кримського мосту. Місцеві чиновники не сумніваються, що нові удари по об'єкту можливі.

Водночас окупаційне керівництво висловлює невдоволення тим, що Росія не може однаково надійно прикрити всі важливі об'єкти. Йдеться, зокрема, про нафтопереробні заводи, нафтобази та Кримський міст.

"Серед чиновників лунають припущення, що вище керівництво РФ не усвідомлює реальної ситуації на місцях - у Москві нібито не знають ані про дефіцит палива, ані про критичні перебої з електропостачанням", - додали в "Атеш".

Єдиним виходом із ситуації місцеві керівники вважають перемир'я. Водночас вони розуміють, що не мають достатнього впливу, аби донести цю позицію до російського диктатора Володимира Путіна.

Як стверджують в "Атеш", повідомляти йому погані новини стало небезпечно. Через це окупаційні чиновники побоюються відкрито говорити про проблеми, з якими стикаються на місцях.