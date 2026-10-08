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Після удару по дата-центру "Яндекса" масово "лягли" сайти російських пропагандистів

17:27 08.10.2026 Чт
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Ілюстративне фото: у РФ масштабний збій через атаку на дата-центр (колаж РБК-Україна)

У Росії стався масштабний збій у роботі багатьох сервісів, сайтів та онлайн-платформ через атаку безпілотників на дата-центр "Яндекса".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Meduza.

У місті Сасово Рязанської області внаслідок атаки українських дронів спалахнула пожежа в дата-центрі компанії "Яндекс". Внаслідок інциденту люди не постраждали, однак об'єкт повністю зупинив роботу.

У компанії попередили про можливі проблеми з доступом до послуг. Користувачі вже скаржаться на збої у роботі хмарної платформи Yandex Cloud, а також сервісів "Яндекс.Пошта", "Яндекс.Диск", "Яндекс.Документи", "Яндекс.Пей" і "Яндекс.Маркет".

Крім того, не завантажуються сайти "Ведомостей", РИА Новости, "Коммерсанта", "Вестей", російських "Интерфакса" та РБК.

Наслідки для бізнесу та ринку

Атака на дата-центр порушила роботу й інших російських ресурсів. Збої зафіксували на сайтах "Ціан", "РЖД", регіональних адміністрацій, криптовалютної біржі Rapira, а також у сервісах "Астрал" і "1С".

Крім того, проблеми виникли у корпоративних системах Т-Банку, Ozon та Wildberries. Збої фіксуються в роботі "Авито", "Иви" та інших сервісів.

На тлі інциденту акції "Яндекса" на Московській біржі впали більш ніж на 3%.

Удар по суперкомп’ютерах

У комплексі в Сасово розташовані два з трьох суперкомп’ютерів компанії, які використовують для навчання нейромереж - "Ляпунов" і "Червоненкіс".

Останній є найпотужнішим суперобчислювачем "Яндекса", який у 2021 році посідав 19-те місце у світовому рейтингу Топ-500, а пізніше опинився у другій сотні списку через проблеми з оновленням інфраструктури під тиском санкцій.

Про поточний стан і рівень пошкодження суперкомп'ютерів після удару компанія "Яндекс" поки не повідомляла.

Нагажаємо, сьогодні, 8 жовтня, унаслідок атаки безпілотників по Рязанській області РФ спалахнув дата-центр "Яндексу".

На оприлюднених в мережі кадрах видно, що у приміщенні спалахнула сильна пожежа. Дим було видно на відстані у декілька кілометрів.

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