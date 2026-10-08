RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

После удара по дата-центру "Яндекса" массово "легли" сайты российских пропагандистов

17:27 08.10.2026 Чт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Иллюстративное фото: в РФ масштабный сбой из-за атаки на дата-центр (коллаж РБК-Украина)

В России произошел масштабный сбой в работе многих сервисов, сайтов и онлайн-платформ из-за атаки беспилотников на дата-центр "Яндекса".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Meduza.

В городе Сасово Рязанской области в результате атаки украинских дронов вспыхнул пожар в дата-центре компании "Яндекс". В результате инцидента люди не пострадали, однако объект полностью остановил работу.

В компании предупредили о возможных проблемах с доступом к услугам. Пользователи уже жалуются на сбои в работе облачной платформы Yandex Cloud, а также сервисов "Яндекс.Почта", "Яндекс.Диск", "Яндекс.Документы", "Яндекс.Пэй" и "Яндекс.Маркет".

Кроме того, не загружаются сайты "Ведомостей", РИА Новости, "Коммерсанта", "Вестей", российских "Интерфакса" и РБК.

Последствия для бизнеса и рынка

Атака на дата-центр нарушила работу и других российских ресурсов. Сбои зафиксировали на сайтах "Циан", "РЖД", региональных администраций, криптовалютной бирже Rapira, а также в сервисах "Астрал" и "1С".

Кроме того, проблемы возникли в корпоративных системах Т-банка, Ozon и Wildberries. Сбои фиксируются в работе "Авито", "Иви" и других сервисов.

На фоне инцидента акции "Яндекса" на Московской бирже упали более чем на 3%.

Удар по суперкомпьютерам

В комплексе в Сасово расположены два из трех суперкомпьютеров компании, которые используют для обучения нейросетей - "Ляпунов" и "Червоненкис".

Последний является самым мощным супервычислителем "Яндекса", который в 2021 году занимал 19 место в мировом рейтинге Топ-500, а позже оказался во второй сотне списка из-за проблем с обновлением инфраструктуры под давлением санкций.

О текущем состоянии и уровне повреждения суперкомпьютеров после удара компания "Яндекс" пока не сообщала.

Напомним, сегодня, 8 октября, в результате атаки беспилотников по Рязанской области РФ вспыхнул дата-центр "Яндекса".

На обнародованных в сети кадрах видно, что в помещении вспыхнул сильный пожар. Дым был виден на расстоянии в несколько километров.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская ФедерацияЯндексВойна в Украине