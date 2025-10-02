Після ударів РФ у Славутичі більшість будинків досі без світла

Після ударів РФ у Славутичі триває ліквідація наслідків ворожої атаки. При цьому досі більшість приватних будинків залишаються без світла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської ОВА.
"Наразі у місті тривають роботи з відновлення електропостачання після вчорашньої атаки ворога. Заживлено об’єкти критичної інфраструктури, школи, магазини, аптеки, банки, АЗС. Вода в місті з вечора подається стабільно", - зазначили у Київській ОВА.
Повідомляється, що загалом ще знеструмлено більшість споживачів у житлових об'єктах. Також тривають роботи з запуску когенераційних установок.
"У місті продовжують функціонувати 10 стаціонарних пунктів незламності та мобільні намети ДСНС. Сформований необідний резерв наметів, генераторів, палива та води", - додали в ОВА.
Нагадаємо, вчора, 1 жовтня, російські окупанти завдали масованого удару по енергетичних об'єктах України. Унаслідок атаки без світла залишилися 307 тисяч споживачів у кількох районах Чернігівської області. У регіоні ввели графіки відключень світла.
Також через удар російських окупантів по енергооб'єкту в Славутичі Київської області Чорнобильська АЕС перебуває в стані блекауту. Там фахівці вже працюють над тим, щоб відновити подачу електроенергії.
Окупанти посилено атакують об'єкти української енергетичної інфраструктури на тлі похолодання по всій країні.