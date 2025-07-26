Після трьох років у РФ: в Україну з території ворога повернули підлітка

В межах ініціативи президента України Володимира Зеленського Bring Kids Back UA додому повернулася 18-річна дівчина, яка провела три роки на території Росії.

Родина дівчини була змушена виїхати з Маріуполя у 2022 році через війну, однак вона не припиняла навчання в українській школі онлайн і вже до повноліття почала планувати повернення.

Нещодавно вона перетнула кордон і зараз перебуває у безпеці на підконтрольній Україні території.

Організація Helping to Leave надала значну підтримку у її порятунку.

Ініціатива Bring Kids Back UA продовжує реалізовувати завдання президента - повернути всіх українських дітей додому.