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У Харкові під час пожежі в багатоповерхівці загинула людина, ще п’ятеро постраждали

22:35 25.10.2026 Нд
2 хв
aimg Сергій Козачук
У Харкові під час пожежі в багатоповерхівці загинула людина, ще п’ятеро постраждали Фото: ДСНС ліквідували пожежу в Харкові (t.me/DSNS_Kharkiv)
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В Харкові внаслідок пожежі в житловому будинку загинула людина, ще п'ятеро мешканців зазнали поранень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС Харківщини.

Пожежа спалахнула увечері 25 жовтня в Індустріальному районі міста.

Вогонь охопив квартири на п'ятому поверсі шестиповерхового будинку на площі 20 квадратних метрів.

Через сильне задимлення у під'їзді надзвичайникам довелося проводити рятувальну операцію.

Силами ДСНС вдалося вивести у безпечне місце вісім мешканців будинку.

Наразі причина виникнення пожежі встановлюється фахівцями.

До ліквідації наслідків та порятунку людей залучали 30 співробітників служби з надзвичайних ситуацій та 8 одиниць спецтехніки.

Нагадаємо, 25 жовтня російські окупанти кілька разів атакували Харків за допомогою безпілотників та завдали шкоди цивільній інфраструктурі.

Зокрема, вранці під ворожим ударом опинився Основʼянський район міста. Внаслідок влучання ворожого дрона зазнавав пошкоджень багатоквартирний житловий будинок, а комунальні служби усували наслідки атаки.

Крім того, у Новобаварському районі через удар БпЛА пошкоджено чотири автомобілі.

Також у ніч на 25 жовтня росіяни завдали ударів безпілотниками по торговельному центру в Основ'янському районі та цивільному підприємству в Індустріальному районі міста.

Через це на обох об'єктах виникли пожежі, а внаслідок обстрілів постраждали четверо людей, серед яких троє рятувальників ДСНС.

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