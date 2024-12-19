Після СЗЧ військовий зможе перевестися до бажаного підрозділу, але є нюанс

До 1 січня усі військовослужбовці, які самовільно залишили частину, можуть повернутися на службу без наслідків. Йдеться про тих, хто вперше покинув свою військову частину без дозволу.

Про це заявила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Київ24 ".

Військові, що хочуть повернутися на службу після СЗЧ, можуть подати рапорт у застосунку "Армія+". Після подачі рапорту, їм необхідно буде обрати відділ Військової служби правопорядку. Зокрема, куди військовослужбовець зможе прибути за 24 години.

У відділі оформлять документи та допоможуть дістатись до батальйону резерву. Протягом 72 годин командир військової частини має поновити всі грошові виплати та пільги.

Після відновлення - військовослужбовець зможе подати рапорт щодо переведення до бажаного підрозділу. Однак, щоб змінити місце служби, він повинен мати рекомендаційний лист.

"Цей функціонал надасть додаткову мотивацію нашим військовим повертатися з СЗЧ. Тому що вони будуть мати гарантії, що в кінцевому результаті, вони потраплять саме до того командира, якому довіряють. І до тих побратимів, з якими вони будуть відчувати себе ефективно", - зазначила Черногоренко.