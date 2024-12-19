После СОЧ военный сможет перевестись в желаемое подразделение, но есть нюанс

До 1 января все военнослужащие, которые самовольно оставили часть, могут вернуться на службу без последствий. Речь идет о тех, кто впервые покинул свою воинскую часть без разрешения.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киев24 ".

Военные, которые хотят вернуться на службу после СОЧ, могут подать рапорт в приложении "Армия+". После подачи рапорта, им необходимо будет выбрать отдел Военной службы правопорядка. В частности, куда военнослужащий сможет прибыть за 24 часа.

В отделе оформят документы и помогут добраться до батальона резерва. В течение 72 часов командир воинской части должен восстановить все денежные выплаты и льготы.

После восстановления - военнослужащий сможет подать рапорт о переводе в желаемое подразделение. Однако, чтобы сменить место службы, он должен иметь рекомендательное письмо.

"Этот функционал предоставит дополнительную мотивацию нашим военным возвращаться из СОЧ. Потому что они будут иметь гарантии, что в конечном итоге, они попадут именно к тому командиру, которому доверяют. И к тем собратьям, с которыми они будут чувствовать себя эффективно", - отметила Черногоренко.