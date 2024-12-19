ua en ru
Чт, 19 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

После СОЧ военный сможет перевестись в желаемое подразделение, но есть нюанс

Украина, Четверг 19 декабря 2024 14:35
UA EN RU
После СОЧ военный сможет перевестись в желаемое подразделение, но есть нюанс Фото: После СОЧ военный может выбрать другое подразделение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Катерина Творожникова

До 1 января все военнослужащие, которые самовольно оставили часть, могут вернуться на службу без последствий. Речь идет о тех, кто впервые покинул свою воинскую часть без разрешения.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киев24".

Военные, которые хотят вернуться на службу после СОЧ, могут подать рапорт в приложении "Армия+". После подачи рапорта, им необходимо будет выбрать отдел Военной службы правопорядка. В частности, куда военнослужащий сможет прибыть за 24 часа.

В отделе оформят документы и помогут добраться до батальона резерва. В течение 72 часов командир воинской части должен восстановить все денежные выплаты и льготы.

После восстановления - военнослужащий сможет подать рапорт о переводе в желаемое подразделение. Однако, чтобы сменить место службы, он должен иметь рекомендательное письмо.

"Этот функционал предоставит дополнительную мотивацию нашим военным возвращаться из СОЧ. Потому что они будут иметь гарантии, что в конечном итоге, они попадут именно к тому командиру, которому доверяют. И к тем собратьям, с которыми они будут чувствовать себя эффективно", - отметила Черногоренко.

Напомним, 28 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий военнослужащим, которые впервые самовольно оставили воинские части, добровольно вернуться и продолжить службу.

В частности, уголовные дела, открытые по статьям №407 и №408 Уголовного кодекса Украины, не будут препятствием для продолжения военной службы таких лиц.

Читайте РБК-Украина в Google News
Военный
NEWS
Рада поддержала ликвидацию МСЭК с 2025 года
Рада поддержала ликвидацию МСЭК с 2025 года
DAILY
США давят, Украина против. Дойдет ли до мобилизации с 18 лет и есть ли в этом смысл
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина США давят, Украина против. Дойдет ли до мобилизации с 18 лет и есть ли в этом смысл