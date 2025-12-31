Після справи "Мідас": до наглядової ради "Енергоатому" обрали незалежних експертів

За її словами, нових членів наглядової ради обирали представники уряду та незалежні спостерігачі - ЄС, ЄБРР, IFC і бізнес-омбудсмен.

Незалежними членами наглядової ради стануть:

Руміна Велші

Міжнародна експертка з ядерної безпеки та регуляторного нагляду. Понад 40 років у галузі. Очолювала ядерний регулятор Канади, Комісію зі стандартів безпеки МАГАТЕ та Асоціацію міжнародних ядерних регуляторів.

Лаура Гарбенчуте-Бакієне

Фахівець з фінансів, аудиту та управління ризиками в енергетиці та інфраструктурі. Понад 25 років досвіду. Керівні ролі в PwC (США, Україна, Литва), робота з аудитом і ризиками на стратегічних енергетичних об'єктах, включно з Ігналінською АЕС.

Патрік Фрагман

Інженер і міжнародний управлінець у ядерній та енергетичній галузі. Понад 30 років досвіду. Колишній президент і CEO Westinghouse Electric Company.

Бріс Буюон

Юрист з енергетичного регулювання та корпоративного управління. Обіймав керівні посади в EDF International та EDF Energy, відповідав за юридичні, комплаєнс та регуляторні функції, працював у Державній раді Франції та Комісії з регулювання енергетики.

Фото: нові члени наглядової ради "Енергоатому" (t.me/svyrydenkoy)

"Відбір трьох представників держави до наглядової ради буде завершено в першій половині січня", - сказала Свириденко.

Вона зазначила, що паралельно триває оновлення наглядових рад усієї енергетичної галузі - у "Нафтогазі", "Укргідроенерго", "Укренерго", Операторі ГТС, "Центренерго" та інших компаніях. Загалом - 12 компаній у фокусі уваги.

Також тривають державні аудити "Енергоатому" та підприємств оборонної сфери. Результати будуть передані правоохоронцям.