Після справи "Мідас": до наглядової ради "Енергоатому" обрали незалежних експертів

Номінаційний комітет затвердив незалежних членів нової наглядової ради "Енергоатому". Відбір провели одноголосно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Юлію Свириденко в Telegram.
За її словами, нових членів наглядової ради обирали представники уряду та незалежні спостерігачі - ЄС, ЄБРР, IFC і бізнес-омбудсмен.
Незалежними членами наглядової ради стануть:
Міжнародна експертка з ядерної безпеки та регуляторного нагляду. Понад 40 років у галузі. Очолювала ядерний регулятор Канади, Комісію зі стандартів безпеки МАГАТЕ та Асоціацію міжнародних ядерних регуляторів.
Фахівець з фінансів, аудиту та управління ризиками в енергетиці та інфраструктурі. Понад 25 років досвіду. Керівні ролі в PwC (США, Україна, Литва), робота з аудитом і ризиками на стратегічних енергетичних об'єктах, включно з Ігналінською АЕС.
Інженер і міжнародний управлінець у ядерній та енергетичній галузі. Понад 30 років досвіду. Колишній президент і CEO Westinghouse Electric Company.
Юрист з енергетичного регулювання та корпоративного управління. Обіймав керівні посади в EDF International та EDF Energy, відповідав за юридичні, комплаєнс та регуляторні функції, працював у Державній раді Франції та Комісії з регулювання енергетики.
"Відбір трьох представників держави до наглядової ради буде завершено в першій половині січня", - сказала Свириденко.
Вона зазначила, що паралельно триває оновлення наглядових рад усієї енергетичної галузі - у "Нафтогазі", "Укргідроенерго", "Укренерго", Операторі ГТС, "Центренерго" та інших компаніях. Загалом - 12 компаній у фокусі уваги.
Також тривають державні аудити "Енергоатому" та підприємств оборонної сфери. Результати будуть передані правоохоронцям.
Нагадаємо, Кабмін розпустив наглядову раду "Енергоатому" після корупційного скандалу. Як з'ясувало НАБУ, злочинне угруповання вимагало у контрагентів компанії відкати.
Одним із головних фігурантів справи "Мідас" став бізнесмен Тимур Міндіч. Йому вдалося втекти за кордон.
Наприкінці листопада міністр економіки України Олексій Соболєв висловив сподівання, що охочих стати членами нової наглядової ради "Енергоатому" буде багато.