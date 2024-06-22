Після спалаху у Києві. У МОЗ назвали симптоми гострих кишкових інфекцій

Влітку одними з найпоширеніших інфекційних захворювань є гострі кишкові інфекції. Вони можуть призвести до серйозних ускладнень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МОЗ України.

Як зазначили у відомстві, кишкові інфекції передаються через вживання зараженої їжі чи води, під час купання у забруднених водоймах, через брудні руки та предмети побуту.

Найчастіше збудники інфекцій містяться у сирому м'ясі, яйцях, непастеризованому молоці, морепродуктах, немитих фруктах та овочах.

Симптоми гострих кишкових інфекцій, при яких слід звернутися до лікаря:

сухість у роті та горлі;

підвищена температура, що супроводжується діареєю та блюванням;

переймоподібні болі в животі;

незначне сечовипускання чи його відсутність.

Як запобігти захворюванню: