Після спалаху у Києві. У МОЗ назвали симптоми гострих кишкових інфекцій
Влітку одними з найпоширеніших інфекційних захворювань є гострі кишкові інфекції. Вони можуть призвести до серйозних ускладнень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МОЗ України.
Як зазначили у відомстві, кишкові інфекції передаються через вживання зараженої їжі чи води, під час купання у забруднених водоймах, через брудні руки та предмети побуту.
Найчастіше збудники інфекцій містяться у сирому м'ясі, яйцях, непастеризованому молоці, морепродуктах, немитих фруктах та овочах.
Симптоми гострих кишкових інфекцій, при яких слід звернутися до лікаря:
- сухість у роті та горлі;
- підвищена температура, що супроводжується діареєю та блюванням;
- переймоподібні болі в животі;
- незначне сечовипускання чи його відсутність.
Як запобігти захворюванню:
- дотримуватися правил особистої гігієни: мити руки та продукти;
- не вживати продукти, що зберігалися із порушенням умов зберігання;
- мити фрукти та овочі чистою водою, перш ніж готувати;
- не нехтувати часом термічної обробки продуктів з м'яса та риби тощо.
Спалах у Києві
Нагадаємо, 17 червня у Києві у 14 дітей виявили спалах гострої кишкової інфекції. Вони всі знаходилися в одному з готелів міста.
Усіх дітей, у яких виявили інфекцію, госпіталізували.
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