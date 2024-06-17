У Києві зафіксували спалах гострої кишкової інфекції: захворіли 14 дітей

У Києві виявили спалах гострої кишкової інфекції у 14 дітей, які прибули до одного з готелів міста. Всі вони госпіталізовані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві.

Як повідомляється, 14 червня до управління надійшов лист-повідомлення від Київського міського центру контролю та профілактики хвороб про реєстрацію 14 випадків захворюваності на гостру кишкову інфекцію серед дітей, прибулих до одного з готелів міста Києва. Всі хворі діти госпіталізовані.

У Держпродспоживслужбі зазначили, що розпочато позаплановий захід державного нагляду (контролю) потужності, яка здійснює обіг харчової продукції на суб`єкті господарювання, з яким ймовірно пов'язаний спалах ГКІ, з відбором зразків сировини для лабораторних досліджень, проб води, змивів з об`єктів навколишнього середовища, бактеріологічного дослідження персоналу на носійство кишкових інфекцій.

Під час інспектування на потужності виявлені порушення законодавства про харчові продукти. Епідеміологічне розслідування триває.

"Для локалізації, ліквідації спалаху та запобігання подальшому розповсюдженню інфекції, що становила загрозу здоров`ю, вжито всіх необхідних заходів. Підготовлені рішення про тимчасове припинення виробництва та/ або обігу харчових продуктів, припис про усунення порушень вимог законодавства про харчові продукти", - додали у Держпродспоживслужбі.