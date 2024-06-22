После вспышки в Киеве. В Минздраве назвали симптомы острых кишечных инфекций
Летом одними из наиболее распространенных инфекционных заболеваний являются острые кишечные инфекции. Они могут привести к серьезным осложнениям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава Украины.
Как отметили в ведомстве, кишечные инфекции передаются через употребление зараженной пищи или воды, во время купания в загрязненных водоемах, через грязные руки и предметы быта.
Чаще всего возбудители инфекций содержатся в сыром мясе, яйцах, непастеризованном молоке, морепродуктах, немытых фруктах и овощах.
Симптомы острых кишечных инфекций, при которых нужно обратиться к врачу:
- сухость во рту и горле;
- повышенная температура, сопровождающаяся диареей и рвотой;
- схваткообразные боли в животе;
- незначительное мочеиспускание или его отсутствие.
Как предотвратить заболевание:
- соблюдать правила личной гигиены: мыть руки и продукты;
- не употреблять продукты, которые хранились с нарушением условий хранения;
- мыть фрукты и овощи чистой водой, прежде чем готовить;
- не пренебрегать временем термической обработки продуктов из мяса и рыбы и т.д.
Вспышка в Киеве
Напомним, 17 июня в Киеве у 14 детей обнаружили вспышку острой кишечной инфекции. Они все находились в одном из отелей города.
Всех детей, у которых обнаружили инфекцию, госпитализировали.
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