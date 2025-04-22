"Після смерті чоловіка пішла на війну": загинула військова Анастасія Єфимова

На фронті загинула волонтерка й військова Анастасія Єфімова. Вона була активісткою, матір’ю двох дітей і дружиною полеглого військового Збройних сил України.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на повідомлення фотографки та волонтерки Олександри Сідлецької .

Вона розповідає, що після того, як на фронті загинув чоловік Анастасії, жінка також вирішила взяти до рук зброю та приєдналася до лав ЗСУ - аби помститися за коханого. Водночас жінка самотужки виховувала двох дітей, які тепер залишилися сиротами.

"Настя, дівчинка наша, загинула на війні. Мати двох дітей, тренерка "АвтоЛеді" (школа водіння для жінок - ред.), неймовірно сильна жінка - воїн! Дуже шкода, немає слів описати, наскільки ти була крута!" - написала Сідлецька.



Анастасія Єфімова (фото: Олександра Сідлецька/facebook.com)

Подруга загиблої Лілія Шевченко згадала, що Єфімова була з тих, хто не мовчить, не відступає і йде до кінця.

"Вона віддала своє життя за Україну. Її серце зупинилося в бою, але її ім’я назавжди залишиться з нами", - написала Лілія.

Своїми спогадами поділилася і волонтерка Ольга Какауліна, яка востаннє бачила Анастасію перед її виїздом на фронт.



Анастасія Єфімова (фото: Ольга Какауліна/facebook.com)

"У мене тоді стиснулося серце. Але відмовити її від бою було неможливо. Ти чотири стихії водночас. Моє безмежне джерело натхнення. Тепер ви знову разом. Назавжди", - зазначила ще одна подруга Анастасії, Лілія Неділько.