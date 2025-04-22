"После смерти мужа пошла на войну": погибла военная Анастасия Ефимова
На фронте погибла волонтер и военная Анастасия Ефимова. Она была активисткой, матерью двоих детей и женой павшего военного Вооруженных сил Украины.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фотографа и волонтера Александры Сидлецкой.
Она рассказывает, что после того, как на фронте погиб муж Анастасии, женщина также решила взять в руки оружие и присоединилась к рядам ВСУ - чтобы отомстить за любимого. В то же время женщина самостоятельно воспитывала двоих детей, которые теперь остались сиротами.
"Настя, девочка наша, погибла на войне. Мать двоих детей, тренерка "АвтоЛеди" (школа вождения для женщин - ред.), невероятно сильная женщина - воин! Очень жаль, нет слов описать, насколько ты была крутая!" - написала Сидлецкая.
Анастасия Ефимова (фото: Александра Сидлецкая/facebook.com)
Подруга погибшей Лилия Шевченко вспомнила, что Ефимова была из тех, кто не молчит, не отступает и идет до конца.
"Она отдала свою жизнь за Украину. Ее сердце остановилось в бою, но ее имя навсегда останется с нами", - написала Лилия.
Своими воспоминаниями поделилась и волонтер Ольга Какаулина, которая в последний раз видела Анастасию перед ее выездом на фронт.
Анастасия Ефимова (фото: Ольга Какаулина/facebook.com)
"У меня тогда сжалось сердце. Но отговорить ее от боя было невозможно. Ты четыре стихии одновременно. Мой безграничный источник вдохновения. Теперь вы снова вместе. Навсегда", - отметила еще одна подруга Анастасии, Лилия Недилько.
Напомним, в конце марта в Киеве состоялось прощание с Дмитрием Бендиковым - журналистом и военнослужащим Третьей отдельной штурмовой бригады, который погиб 18 марта во время выполнения боевого задания в Луганской области, вблизи села Надежда.
Также в марте в Донецкой области погиб 27-летний Юрий Ясинский, военнослужащий и сотрудник издательства "Учебники и пособия", известный под позывным "Руссо".
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