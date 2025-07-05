Після скасування санкцій: Британія і Сирія обговорили розширення співпраці

Глава МЗС Великої Британії Девід Леммі зустрівся в Дамаску з виконувачем обов'язків президента Сирії Ахмадом аш-Шараа. Сторони обговорили розширення співпраці між двома країнами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
В офісі аль-Шараа розповіли, що Леммі і президент обговорили взаємини і шляхи активізації співпраці, а також останні регіональні та міжнародні події.
Крім того, пізніше міністр закордонних справ Британії зустрівся зі своїм сирійським колегою Асаадом аль-Шібані.
Видання зазначає, що Сирія покращує відносини із Заходом після того, як упав режим президента Башара Асада в грудні. Причиною тому став наступ ісламістського угруповання "Хайят Тахрір аш-Шам" з угруповання "аш-Шараа", внаслідок чого відбулася зміна влади.
Раніше у квітні уряд Британії зняв санкції з десятка сирійських організацій, включно з урядовими департаментами та ЗМІ. Крок було зроблено для того, щоб допомогти країні відновиться після повалення Асада.
Крім того, кілька тижнів тому Лондон зняв санкції з двох десятків сирійських підприємств, переважно банків і нафтових компаній.
Раніше цього тижня президент США Дональд Трамп теж підписав указ, що скасовує багато американських економічних санкцій проти Сирії. Таким чином він виконав обіцянку, яку дав угрупованню "Аш-Шараа".
The Times of Israel додало, що нові лідери Сирії щосили намагаються відновити зруйновану економіку країни після майже 14 років громадянської війни, в якій загинуло пів мільйона людей.
Зокрема, за останні місяці аль-Шараа відвідав багаті нафтою країни регіону, а також Францію.
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