Після скасування санкцій: Британія і Сирія обговорили розширення співпраці

В офісі аль-Шараа розповіли, що Леммі і президент обговорили взаємини і шляхи активізації співпраці, а також останні регіональні та міжнародні події.

Крім того, пізніше міністр закордонних справ Британії зустрівся зі своїм сирійським колегою Асаадом аль-Шібані.

Видання зазначає, що Сирія покращує відносини із Заходом після того, як упав режим президента Башара Асада в грудні. Причиною тому став наступ ісламістського угруповання "Хайят Тахрір аш-Шам" з угруповання "аш-Шараа", внаслідок чого відбулася зміна влади.