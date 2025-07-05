После отмены санкций: Британия и Сирия обсудили расширение сотрудничества

В офисе аль-Шараа рассказали, что Лэмми и президент обсудили взаимоотношения и пути активизации сотрудничества, а также последние региональные и международные события.

Кроме того, позже министр иностранных дел Британии встретился со своим сирийским коллегой Асаадом аль-Шибани.

Издание отмечает, что Сирия улучшает отношения с Западом после того, как пал режим президента Башара Асада в декабре. Причиной тому стало наступление исламистской группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" из группировки "аш-Шараа", в результате чего была смена власти.