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Після скасування податків в Україну завезли більше 2 мільйонів різного типу акумуляторів

Фото: в Україну завезли 2 млн різного типу акумуляторів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Після скасування мита та ПДВ на ввезення в Україну завезли 2,16 млн штук електричних літій-іонних акумуляторів різного типу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на члена Комітету Верховної ради з питань фінансів податкової та митної політики Ярослава Железняка в Telegram.

За його даними, загальна сума імпорту з 12 листопада по 31 грудня 2022 року склала 82,2 млн доларів. Надана пільга на ввезення склала 603 млн гривень.

За листопад було ввезено 266,5 тис. штук, за грудень 1,89 млн штук.

Водночас депутат зазначив: "Тут треба розуміти, що категорія дуже широка, від powerbank до EcoFlow".

Нагадаємо, в Україні 10 листопада, набула чинності постанова Кабміну, згідно з якою скасовується ввізне мито на генератори, акумулятори та ще низку товарів.

Крім того, у грудні Верховна рада схвалила закони про сприяння відновленню енергетичної інфраструктури України, які скасовують податки на імпорт генераторів та Starlink.

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