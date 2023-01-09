Після скасування податків в Україну завезли більше 2 мільйонів різного типу акумуляторів

Після скасування мита та ПДВ на ввезення в Україну завезли 2,16 млн штук електричних літій-іонних акумуляторів різного типу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на члена Комітету Верховної ради з питань фінансів податкової та митної політики Ярослава Железняка в Telegram .

За його даними, загальна сума імпорту з 12 листопада по 31 грудня 2022 року склала 82,2 млн доларів. Надана пільга на ввезення склала 603 млн гривень.

За листопад було ввезено 266,5 тис. штук, за грудень 1,89 млн штук.

Водночас депутат зазначив: "Тут треба розуміти, що категорія дуже широка, від powerbank до EcoFlow".