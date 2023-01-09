После отмены налогов в Украину завезли более 2 миллионов разного типа аккумуляторов

После отмены пошлины и НДС на ввоз в Украину завезли 2,16 млн штук электрических литий-ионных аккумуляторов разного типа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на члена Комитета Верховной рады по вопросам финансов налоговой и таможенной политики Ярослава Железняка в Telegram.

По его данным, общая сумма импорта с 12 ноября по 31 декабря 2022 составила 82,2 млн долларов. Предоставленная льгота на ввоз составила 603 млн гривен. За ноябрь было ввезено 266,5 тыс. штук, за декабрь 1,89 млн штук. В то же время, депутат отметил: "Здесь надо понимать, что категория очень широкая, от powerbank до EcoFlow".