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После отмены налогов в Украину завезли более 2 миллионов разного типа аккумуляторов

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Украина, Понедельник 09 января 2023 13:37
После отмены налогов в Украину завезли более 2 миллионов разного типа аккумуляторов Фото: в Украину завезли 2 млн разного типа аккумуляторов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

После отмены пошлины и НДС на ввоз в Украину завезли 2,16 млн штук электрических литий-ионных аккумуляторов разного типа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на члена Комитета Верховной рады по вопросам финансов налоговой и таможенной политики Ярослава Железняка в Telegram.

По его данным, общая сумма импорта с 12 ноября по 31 декабря 2022 составила 82,2 млн долларов. Предоставленная льгота на ввоз составила 603 млн гривен.

За ноябрь было ввезено 266,5 тыс. штук, за декабрь 1,89 млн штук.

В то же время, депутат отметил: "Здесь надо понимать, что категория очень широкая, от powerbank до EcoFlow".

Напомним, в Украине 10 ноября, вступило в силу постановление Кабмина, согласно которому отменяется ввозная пошлина на генераторы , аккумуляторы и еще ряд товаров.

Кроме того, в декабре Верховная рада одобрила законы о содействии восстановлению энергетической инфраструктуры Украины,отменяющие налоги на импорт генераторов и Starlink.

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