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Після скасування податків в Україну завезли більше мільйона акумуляторів

Фото: в Україну без податків ввезли 1 млн штук акумуляторів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В Україну з моменту запровадження пільги в листопаді 2022 року ввезли більше мільйона (1 062 тисячі штук) різних електричних літій-іонних акумуляторів на суму 39,9 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

За його даними з 12 по 30 листопада ввезли 266,5 тисяч акумуляторів. За грудень (також 18 днів) вже ввезли 795 тисяч штук.

Нагадаємо, в Україні 10 листопада, набула чинності постанова Кабміну, згідно з якою скасовується ввізне мито на генератори, акумулятори та ще низку товарів.

Після скасування податків в Україну імпортовано на пільгових умовах з застосуванням нульового ПДВ/мита 235,9 тисячі генераторів.

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