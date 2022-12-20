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После отмены налогов в Украину завезли более миллиона аккумуляторов

Фото: в Украину без налогов ввезли 1 млн штук аккумуляторов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Украину с момента введения льготы в ноябре 2022 года ввезли более миллиона (1 062 тысяч штук) различных электрических литий-ионных аккумуляторов на сумму 39,9 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

По его данным с 12 по 30 ноября ввезли 266,5 тысячи аккумуляторов. За декабрь (также 18 дней) уже ввезли 795 тысяч штук.

Напомним, в Украине 10 ноября, вступило в силу постановление Кабмина, согласно которому отменяется ввозная пошлина на генераторы, аккумуляторы и еще ряд товаров.

После отмены налогов в Украину импортировано на льготных условиях с применением нулевого НДС/пошлины 235,9 тысяч генераторов.

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