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Після скандалу. Мер Рахова достроково склав повноваження

Фото: мер Рахова Віктор Медвідь (facebook.com/rahivnews)
Автор: Валерія Поліщук

Мер міста Рахів Закарпатської області Віктор Медвідь достроково склав повноваження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу міської ради Рахова.

"Складаю повноваження. Не рахую потрібним залишатися на посаді, коли частина виборців смакує дезінформацією", - заявив Медвідь.

Міський голова уточнив, що причиною відмови від посади є "роздратування влади" щодо нього.

"Вершиною роздратування для влади стали події з призначення керівника Рахівського лісгоспу. Ми не дозволили "лісовим урядовцям" здійснити їх нечисті плани. І цього влада не пробачила", - заявив він.

Скандал з мером Рахова

У середині липня Бюро економічної безпеки Закарпатської області оголосило підозру заступнику мера Рахова та генпідряднику.

Перевірка виявила розкрадання коштів у розмірі 2,2 млн гривень під час будівництва реабілітаційно-оздоровчого центру на Закарпатті. Гроші виділялися міжнародними грантовими програмами.

Пізніше стало відомо, що Медвідь оголошений в розшук.

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Закарпатська область