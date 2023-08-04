После скандала. Мэр Рахова досрочно сложил полномочия

Мэр города Рахов Закарпатской области Виктор Медвидь досрочно сдал полномочия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Рахова.
"Складываю полномочия. Не считаю нужным оставаться на должности, когда часть избирателей смакует дезинформацией", - заявил Медвидь.
Городской голова уточнил, что причиной отказа от должности является "раздражение власти" в отношении его.
"Вершиной раздражения для власти стали события по назначению руководителя Раховского лесхоза. Мы не позволили "лесным чиновникам" осуществить их нечистые планы. И этого власть не простила", - заявил он.
Скандал с мэром Рахова
В середине июля Бюро экономической безопасности Закарпатской области объявило подозрение заместителю мэра Рахова и генподрядчику.
Проверка выявила хищение средств в размере 2,2 млн гривен во время строительства реабилитационно-оздоровительного центра в Закарпатье. Деньги выделялись международными грантовыми программами.
Позже стало известно, что Медвидь объявлен в розыск.
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