ua ru
Нд, 23 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Мера Рахова оголосили в розшук. Він потрапив у корупційний скандал

Новость на русском →
Рахів, Неділя 23 липня 2023 14:01
Мера Рахова оголосили в розшук. Він потрапив у корупційний скандал Фото: мер Рахова Віктор Медвідь (facebook.com/rahivnews)
Автор: Наталія Юрченко

Міський голова Рахова Закарпатської області Віктор Медвідь оголошений в розшук. Він є фігурантом справи про розтрату бюджетних коштів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті Міністерства внутрішніх справ.

МВС вказує, що Медвідь має статус особи, що переховується від слідства з 21 липня.

Мера Рахова оголосили в розшук. Він потрапив у корупційний скандал

Закарпатські ЗМІ зазначають, що мер Рахова уже близько трьох тижнів перебуває за кордоном. За даними медіа, Медвідь підозрюється у привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем і підробці офіційних документів. Офіційно підозру йому ще не оголосили.

Деталі справи поки не розголошуються. Проте декілька днів тому Бюро економічної безпеки Закарпатської області оголосило підозру заступнику мера Рахова та генпідряднику.

Перевірка виявила розкрадання коштів у розмірі 2,2 млн гривень під час будівництва реабілітаційно-оздоровчого центру на Закарпатті. Гроші виділялися міжнародними грантовими програмами.

Нагадаємо, нещодавно НАБУ оголосило в розшук депутата Київської міської ради Владислава Трубіцина. Його обвинувачують в отриманні хабаря у розмірі 1,39 млн гривень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Закарпатська область Закарпаття Міністерство внутрішніх справ України коррупция
NEWS
Балістика, жертви і зруйнований собор. Що відомо про найбільшу атаку РФ на Одесу
Балістика, жертви і зруйнований собор. Що відомо про найбільшу атаку РФ на Одесу
DAILY
Юрій Ігнат: F-16 може приблизити відсоток збиття ракет і дронів над Україною до ста
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Юрій Ігнат: F-16 може приблизити відсоток збиття ракет і дронів над Україною до ста