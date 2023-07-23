Мера Рахова оголосили в розшук. Він потрапив у корупційний скандал

Міський голова Рахова Закарпатської області Віктор Медвідь оголошений в розшук. Він є фігурантом справи про розтрату бюджетних коштів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті Міністерства внутрішніх справ.

МВС вказує, що Медвідь має статус особи, що переховується від слідства з 21 липня.

Закарпатські ЗМІ зазначають, що мер Рахова уже близько трьох тижнів перебуває за кордоном. За даними медіа, Медвідь підозрюється у привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем і підробці офіційних документів. Офіційно підозру йому ще не оголосили.

Деталі справи поки не розголошуються. Проте декілька днів тому Бюро економічної безпеки Закарпатської області оголосило підозру заступнику мера Рахова та генпідряднику.

Перевірка виявила розкрадання коштів у розмірі 2,2 млн гривень під час будівництва реабілітаційно-оздоровчого центру на Закарпатті. Гроші виділялися міжнародними грантовими програмами.

Нагадаємо, нещодавно НАБУ оголосило в розшук депутата Київської міської ради Владислава Трубіцина. Його обвинувачують в отриманні хабаря у розмірі 1,39 млн гривень.

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