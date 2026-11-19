За даними видання, у четвер, 19 листопада, Трамп зателефонував на закриту зустріч європейських союзників Києва, яка проходила в Берліні.

Розмова відбулася з борту літака Air Force One лише за кілька годин після того, як американський лідер завершив саміт із російським диктатором Володимиром Путіним та головою КНР Сі Цзіньпіном у китайському Шеньчжені.

Під час обговорення президент США різко розкритикував витрати на підтримку України.

Як розповіли четверо обізнаних європейських чиновників, Трамп скептично висловився щодо подальшої допомоги Києву з боку так званої "Коаліції охочих".

Один із присутніх на зустрічі посадовців зазначив, що Трамп говорив у загальному ключі та закликав партнерів припинити фінансування війни, аргументуючи це великою кількістю загиблих.

Також очільник Білого дому заявив європейським лідерам, що Володимир Путін нібито серйозно налаштований на мирні переговори та готовий до укладення угоди.

У самому Білому домі цю телефонну розмову поки що офіційно не коментували.