По данным издания, в четверг, 19 ноября, Трамп позвонил по телефону на закрытую встречу европейских союзников Киева, которая проходила в Берлине.

Разговор состоялся с борта самолета Air Force One всего через несколько часов после того, как американский лидер завершил саммит с российским диктатором Владимиром Путиным и главой КНР Си Цзиньпином в китайском Шэньчжэне.

В ходе обсуждения президент США подверг резкой критике расходы на поддержку Украины.

Как рассказали четверо осведомленных европейских чиновников, Трамп скептически высказался по поводу дальнейшей помощи Киеву со стороны так называемой "Коалиции желающих".

Один из присутствующих на встрече чиновников отметил, что Трамп говорил в общем ключе и призвал партнеров прекратить финансирование войны, аргументируя это большим количеством погибших.

Также глава Белого дома заявил европейским лидерам, что Владимир Путин якобы серьезно настроен на мирные переговоры и готов к заключению соглашения.

В самом Белом доме этот телефонный разговор пока официально не комментировали.