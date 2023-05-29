Після російської атаки Кулеба закликав посилювати ППО України, в тому числі за рахунок F-16
Міжнародним партнерам слід і надалі зміцнювати протиповітряну оборону України та передавати винищувачі F-16 для протидії російській агресії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Дмитра Кулебу.
Він підкреслив, що ракетні та дронові удари Росії по мирних українських містах не можна сприймати як щось буденне попри те, що вони почастішали.
"Усі вони є військовими злочинами, і їх необхідно припинити шляхом подальшого зміцнення протиповітряної оборони України, в тому числі за допомогою F-16, і перемоги над російською агресією як такою", - написав міністр.
Атака на Київ
Сьогодні після 11:00 окупанти випустили по Україні до 10 ракет "Іскандер", серед яких були й балістичні. Попередньо, наші бійці знищили всі ворожі цілі.
Під час атаки у Києві виявили шість уламків російських ракет в трьох районах. Мер Віталій Кличко також зазначив, що через обстріл одна людина отримала поранення в Подільському районі.
Додамо, що це вже друга за сьогодні ворожа атака на Україну. Вночі окупанти обстріляли Київ та ще низку областей ракетами та дронами.
F-16 для України
Нідерланди можуть стати першою країною, яка передасть Україні F-16. Держава може передати літаки вже після навчання пілотів.
При чому навчання українських пілотів готові проводити низка країн, включно з Польщею, Британією і Данією.
Керівник ОП Андрій Єрмак заявив, що Україна робить усе можливе, щоб прискорити постачання перших винищувачів. Водночас йдеться не про великий термін, а про місяці.
Україна хоче отримати саме винищувачі F-16, оскільки вони можуть виконувати бойові завдання в тилу та на передовій, а також прикривати небо як ППО.
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