Після російської атаки у Києві затримується рух низки тролейбусів

У Києві затримується рух тролейбусів через падіння уламка російської ракети на проїжджу частину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА .

Зазначається, що затримується рух тролейбусів №№ 25, 27, 29, 30, 31 проспектом Степана Бандери - проспектом Оболонським.

Так, правоохоронці перекрили проїжджу частину через падіння уламка ракети. На місці вже працюють також відповідальні служби столиці.

Окрім того, затримуються тролейбуси № 38 вулицею Бойчука у напрямку станції метро "Видубичі".

Російська атака на Київ

Сьогодні у столиці та ще низці областей у понеділок оголосили повітряну тривогу, а вже через 7 хвилин спрацювали сили ППО.

У Києві виявили шість уламків російських ракет в Оболонському, Деснянському та Дніпровському районах. Мер Віталій Кличко також повідомив, що через ворожу атаку одна людина отримала поранення в Подільському районі.

При цьому у Повітряних силах заявили, що російські ракети летіли по балістичній траєкторії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.