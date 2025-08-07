ua en ru
Чт, 07 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Після років занепаду. В історичному Подолі у Києві з'явилася оновлена локація

Україна, Четвер 07 серпня 2025 11:49
UA EN RU
Після років занепаду. В історичному Подолі у Києві з'явилася оновлена локація Оглядовий майданчик на Замковій горі в Києві (facebook.com/roman.malenkov.2025)
Автор: Катерина Гончарова

На Замковій Горі в Києві, яка роками заростала чагарниками, вперше за довгий час з'явився оглядовий майданчик. Всіх охочих запрошують туди 12 серпня для вшанування пам'яті вояків-богданівців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку директора заповідника "Стародавній Київ" Романа Маленкова.

Як змінилася історична локація в Києві

Майже півсотні волонтерів долучилися до впорядкування поховання вояків-богданівців 1917 року. Розчистили дорогу, привели до ладу територію навколо могил і відкрили неймовірний краєвид Подолу, зазначає Маленков.

Зараз архітектори та благодійний фонд зараз працюють над подальшим впорядкуванням та інформаційними стендами.

"12 серпня – річниця поховання вояків-богданівців. Покладемо квіти до могили героїв, які першими полягли від рук росіян у боротьбі за незалежну Україну. Отже, 12 серпня, 12:00 – приходьте на Замкову гору", – анонсував Роман Маленков.

За його словами, після толоки, яка відбулася 2 серпня, могила вже виглядає зовсім по іншому. І оглядовий майданчик – вже із чудовим краєвидом.

"В річницю поховання вже мають бути інформаційні стенди та дороговкази. Приходьте! Відновимо історичну пам'ять разом", – додав директор ДІАЗ.

Після років занепаду. В історичному Подолі у Києві з'явилася оновлена локаціяВолонтери і заповідник "Стародавній Київ" відновили оглядовий майданчик (facebook.com/roman.malenkov.2025)

Чим відома Замкова гора в Києві

Замкова гора – історичне місце на столичному Подолі. Там колись розташовувався литовський замок, потім – замок київського воєводи Адама Киселя, розповідав раніше в інтерв'ю РБК-Україна Роман Маленков.

Втім, знакова локація останніми роками буквально занепадала і перебувала в дуже поганому стані.

"Все заросло чагарниками, жодної лавочки, ні одного оглядового майданчика – нічого. А там могли б гуляти люди, відпочивати. Насолоджуватись неймовірними київськими краєвидами", – казав дослідник.

Тепер завдяки зусиллям ДІАЗ та волонтерам оглядовий майданчик доступний до відвідування киянами.

Впорядкування локації (facebook.com/roman.malenkov.2025)

Герої, полеглі від рук росіян. Хто такі богданівці

На Замковій команда дослідників "Україна Інкогніта", яку раніше очолював Роман Маленков, відшукала могилу козаків-богданівців. З ними пов'язана дуже цікава історія.

"У 1917 році, коли ще йшла Перша світова війна, а Російська імперія ще не була розділена, Петлюра, Винниченко і Грушевський створили полк імені Богдана Хмельницького в межах Російської імперської армії. Але в Петрограді змінили голову цього військового округу і прислали в Київ полк російських і полк донських казаків, а тих відправили на війну", – розповідає Маленков.

Полк Хмельницького відправили ешелоном в поїзді, фактично без зброї. На них напали керасили і донські казаки. Розстріляли поїзд. Було 16 загиблих, 300 людей при цьому арештували.

"Ці 16 людей були перші жертви російської зради. Тоді це була фактично одна армія. Грушевський з урочистостями поховав цих людей на Замковій горі. В радянські часи могила була забута, в 1979-му її відновили. Це були герої, які загинули за Україну", – додає краєзнавець і директор ДІАЗ.

Раніше стало відомо, чому не реставрують Гостинний двір на Подолі в Києві.

Також директор заповідника "Стародавній Київ" розповів, що зараз з музеєм на Поштовій в Києві та як він змінився за 10 років.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Поділ Історія України Туризм
Новини
"Копійка - шматок Москви в кишені": Пишний назвав дедлайн для запуску шагів
"Копійка - шматок Москви в кишені": Пишний назвав дедлайн для запуску шагів
Аналітика
Після України - Балтія? Чи готовий Путін до війни із Заходом і як відповість НАТО
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Після України - Балтія? Чи готовий Путін до війни із Заходом і як відповість НАТО