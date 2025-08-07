ua en ru
После лет упадка. В историческом Подоле в Киеве появилась обновленная локация

Украина, Четверг 07 августа 2025 11:49
После лет упадка. В историческом Подоле в Киеве появилась обновленная локация Смотровая площадка на Замковой горе в Киеве (facebook.com/roman.malenkov.2025)
Автор: Катерина Гончарова

На Замковой Горе в Киеве, которая годами зарастала кустарниками, впервые за долгое время появилась смотровая площадка. Всех желающих приглашают туда 12 августа для почтения памяти воинов-богдановцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу директора заповедника "Древний Киев" Романа Маленкова.

Как изменилась историческая локация в Киеве

Почти полсотни волонтеров присоединились к благоустройству захоронения воинов-богдановцев 1917 года. Расчистили дорогу, привели в порядок территорию вокруг могил и открыли невероятный вид на Подол, отмечает Маленков.

Сейчас архитекторы и благотворительный фонд сейчас работают над дальнейшим благоустройством и информационными стендами.

"12 августа – годовщина захоронения воинов-богдановцев. Возложим цветы к могиле героев, которые первыми погибли от рук русских в борьбе за независимую Украину. Итак, 12 августа, 12:00 - приходите на Замковую гору", – анонсировал Роман Маленков.

По его словам, после толоки, которая состоялась 2 августа, могила уже выглядит совсем по другому. И смотровая площадка – уже с прекрасным видом.

"В годовщину захоронения уже должны быть информационные стенды и указатели. Приходите, восстановим историческую память вместе", – добавил директор ГИАЗ.

После лет упадка. В историческом Подоле в Киеве появилась обновленная локацияВолонтеры и заповедник "Древний Киев" восстановили смотровую площадку (facebook.com/roman.malenkov.2025)

Чем известна Замковая гора в Киеве

Замковая гора - историческое место на столичном Подоле. Там когда-то располагался литовский замок, затем – замок киевского воеводы Адама Киселя, рассказывал ранее в интервью РБК-Украина Роман Маленков.

Впрочем, знаковая локация в последние годы буквально приходила в упадок и находилась в очень плохом состоянии.

"Все заросло кустарниками, ни одной лавочки, ни одной смотровой площадки - ничего. А там могли бы гулять люди, отдыхать. Наслаждаться невероятными киевскими пейзажами", – говорил исследователь.

Теперь благодаря усилиям ГИАЗ и волонтерам смотровая площадка доступна для посещения киевлянами.

Благоустройство локации (facebook.com/roman.malenkov.2025)

Герои, павшие от рук россиян. Кто такие богдановцы

На Замковой команда исследователей "Украина Инкогнита", которую ранее возглавлял Роман Маленков, отыскала могилу казаков-богдановцев. С ними связана очень интересная история.

"В 1917 году, когда еще шла Первая мировая война, а Российская империя еще не была разделена, Петлюра, Винниченко и Грушевский создали полк имени Богдана Хмельницкого в пределах Российской имперской армии. Но в Петрограде сменили главу этого военного округа и прислали в Киев полк российских и полк донских казаков, а тех отправили на войну", – рассказывает Маленков.

Полк Хмельницкого отправили эшелоном в поезде, фактически без оружия. На них напали керасилы и донские казаки. Расстреляли поезд. Было 16 погибших, 300 человек при этом арестовали.

"Эти 16 человек были первые жертвы российской измены. Тогда это была фактически одна армия. Грушевский с торжествами похоронил этих людей на Замковой горе. В советские времена могила была забыта, в 1979-м ее восстановили. Это были герои, погибшие за Украину", – добавляет краевед и директор ГИАЗ.

Ранее стало известно, почему не реставрируют Гостиный двор на Подоле в Киеве.

Также директор заповедника "Древний Киев" рассказал, что сейчас с музеем на Почтовой в Киеве и как он изменился за 10 лет.

