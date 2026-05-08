Після років скарг: Google нарешті вирішила проблему користувачів Pixel

Android 17: адаптивність екрана

Інструмент пошуку на головному екрані смартфона займає значну частину дисплея, а це до вподоби далеко не всім користувачам.

Що впроваджується:

Нові налаштування. У коді системи виявлено рядки "customize search bar" та "show search bar at the bottom", що вказує на розширення функцій персоналізації.

Свобода вибору. Користувачі зможуть прибрати рядок, якщо вони використовують інші браузери або прагнуть мінімалізму в оформленні.

Очікувані анонси. Деталі щодо фінальної версії цієї функції можуть з'явитися вже 12 травня під час наступного Android Show.

Травневий патч: боротьба з технічними дефектами

Актуальне оновлення вже доступне для моделей, починаючи від Pixel 7a та Pixel Tablet. Воно зосереджене на виправленні помилок, які впливали на щоденний комфорт експлуатації смартфона.

Що покращили:

Енергоживлення. Усунено проблему уповільнення бездротової зарядки, коли рівень енергії акумулятора досягав позначки 75-80%.

Робота камери. Додаток більше не зависатиме під час запису відео при активному використанні зуму.

Дисплей та інтерфейс. Виправлено мерехтіння білої точки у верхній частині екрана та проблему "заморожування" клавіатури в окремих додатках.

Оновлення поширюється поступово, тому на деяких пристроях воно може з'явитися протягом найближчих тижнів.

Розробники рекомендують встановлення патчу для підвищення загальної стабільності системи та виправлення візуальних багів інтерфейсу.