Після різких заяв Трампа. В ISW навели факти про війну в Україні та західну допомогу

Попри наміри РФ продовжувати свою загарбницьку кампанію, та "повзучого" просування окупаційної армії ціною великих втрат, Москва не здатна захопити Україну в осяжному майбутньому. Київ не втратив підтримку країн Заходу.

Про це розповіли аналітики американського Інституту вивчення війни, повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію ISW щодо ситуації в Україні.

У матеріалі експертів були наведені деякі факти про Україну, які стосуються як обстановки на фронті, з інформацією політичного характеру, зокрема щодо переговірного процесу, та були описані дані про руйнування інфраструктури, щодо втрат серед військових та загибелі мирних жителів на тлі російської повномасштабної військової агресії.

Також в публікації ISW розповідається про надану США та країнами Європи допомогу Україні.

Даний матеріал американських аналітиків вийшов після серії різких заяв президента США Дональда Трампа на адресу свого українського колеги Володимира Зеленського, із низкою суперечливих висловлювань стосовно України, війни, підтримки з боку Штатів, готовності до спілкування з РФ і не тільки.

Хоча в ISW не згадують такі нещодавні резонансні вислови глави Білого дому, у публікації експертів із "факт-чеком" станом на 21 лютого 2025 року по суті наведені спростування його заяв.

"Зеленський не ризикує відразу втратити всю Україну"

Експерти ISW зауважують, що нині війська РФ окупували близько 20% території України. За нинішніх темпів просування їх знадобиться понад 83 роки, щоб захопити решту 80% країни, кажуть аналітики, і то за умови припущення, що росармія може "нескінченно довго зазнавати величезних втрат особового складу".

Також експерти звертають увагу, що темпи просування військ РФ на передовій значно сповільнилися за останні 3 місяці. При цьому окупанти досягають "незначних територіальних здобутків ціною великих втрат особового складу".

Як підрахували в ISW, російські загарбники просувалися із середньою швидкістю 27,94 квадратних кілометрів на день у листопаді 2024 року, 18,1 квадратних кілометрів на день у грудні 2024-го та 16,1 квадратних кілометрів на день у січні поточного року.

"Більшість українських міст не зруйновано"

"Багато найбільших міст України, зокрема Київ, Львів, Дніпро та Одеса, уникли руйнування та продовжують функціонувати. Росія зрівняла з землею деякі українські міста під час нападу та окупації, наприклад Маріуполь", - йдеться в публікації експертів Інституту.

Решта міст, які розташовані на 80% території України, які не окупували росіяни, залишилися "в основному недоторканими", за винятком навмисних російських ударів по критичній і цивільній інфраструктурі.

"Українське законодавство забороняє проводити вибори у воєнний час (на відміну від Конституції США, яка цього вимагає)"

В ISW нагадали, що Конституція України забороняє уряду проводити вибори чи вносити зміни до Конституції під час дії воєнного стану у країні. Він був застосований після того, як РФ розпочала своє незаконне широкомасштабне вторгнення.

Відтак, додають американські експерти, український уряд не може конституційно призупинити воєнний стан, поки РФ продовжує атакувати Україну.

"Українські опозиційні політики, включно з тими, хто історично балотувався проти (президента Володимира) Зеленського, заявляли, що проведення виборів в умовах воєнного стану було б незаконним і аморальним", - йдеться в матеріалі.

"Україна не зазнала мільйонних втрат"

За жодною достовірною оцінкою Україна не зазнала "мільйонних" втрат, як серед цивільних, так і серед військових, зазначають експерти ISW.

Аналітики нагадали, що 16 лютого Зеленський заявив, що з початку повномасштабного вторгнення у війні загинули 46 тисяч військових ЗСУ, і були поранені понад 390 тисяч військовослужбовців.

"Американські офіційні особи оцінюють кількість втрат українських військових у межах 60 000-70 000, але жодне авторитетне джерело не наводить оцінки втрат, близьких або в мільйони", - йдеться в публікації ISW.

В ООН підтвердили, що станом на кінець 2024 року Росія вбила понад 12 тисяч мирних громадян України, додали аналітики.

"Європа надає Україні пряму допомогу приблизно стільки ж, скільки США"

Європа (включаючи членів Європейського Союзу та інституції ЄС, а також Норвегію та Велику Британію) випередила Сполучені Штати Америки за кумулятивною прямою (військовою та невійськовою) допомогою, виділеною Україні (не враховуючи витрати передових сил США, розгорнутих у Східній Європі), пишуть в ISW.

Так, Європа надала Україні загальну допомогу на загальну суму 166 мільярдів доларів, та пообіцяла виділити додаткові 34,7 мільярда доларів до 2030 року.

Загалом країни Європи надали та пообіцяли виділити приблизно 204,1 мільярда доларів - понад 174 мільярди доларів від ЄС, 13,9 мільярдів доларів від Норвегії та 16,2 мільярди доларів від Великої Британії - порівняно зі 183 мільярдами доларів.

"Ці цифри не включають зобов'язання ЄС і G7 щодо надання кредитів Україні, фінансованих за рахунок доходів, отриманих від заморожених російських активів.

Європейські кредити Україні забезпечені доходами від заморожених російських активів, а не України", - зазначають експерти.

Крім того, додали в ISW, ЄС надає Україні 20 мільярдів доларів позик, які забезпечені надзвичайними доходами від знерухомлених суверенних активів Росії, а не України.[14]

Також в ISW звертають увагу, що ЄС зберігає приблизно 220,5 мільярдів доларів російських заморожених активів.

ЄС уже надав Україні 1,6 мільярда доларів з "заморожених" російських активів, і виділив 3,2 мільярда доларів у вигляді позик у січні 2025 року.

"Україна не зловживала і не втратила половини допомоги, яку надали Сполучені Штати"

Більшість коштів, виділених Штатами для України, залишається в США для фінансування вітчизняної військово-промислової бази та поповнення американських запасів, зауважують в ISW.

Урядові установи США ретельно контролюють решту американської допомоги, яка безпосередньо надається Україні. 11 січня минулого року Управління генерального інспектора Міністерства оборони США повідомило, що не виявило доказів незаконного використання допомоги.

"Україна неодноразово запрошувала Путіна до переговорів на початку 2022 року"

"Зеленський запропонував зустрітися з (російським диктатором Володимиром) Путіним 19 лютого 2022 року - лише за п'ять днів до початку повномасштабного вторгнення Росії. Путін проігнорував це прохання і 24 лютого 2022 року вторгся в Україну", - розповіли аналітики.

Експерти ISW також зазначили, що Зеленський у березні 2022 року закликав до прямих переговорів з Путіним "у будь-якому форматі", та запропонував піти на компроміс щодо вступу України до НАТО. А росіяни вимагали повної капітуляції та демілітаризації України.

"Зеленський також висловив відкритість до обговорення статусу окупованих українських територій за умови, що український народ ратифікує будь-яку угоду на референдумі. Путін відхилив і цю пропозицію", - пишуть в Інституті вивчення війни.

Різкі заяви Трампа щодо Зеленського та погрози Україні

Нагадаємо, після того, як українська сторона не підписала запропоновану Штатами угоду щодо "рідкісноземів", та після зустрічі делегацій від Вашингтона та Москви у Саудівській Аравії для переговорів, президент США Дональд Трамп у своїй риториці став використовувати близькі до російської пропаганди тези.

Він також відзначився критичними висловлюваннями у бік українського президента Володимира Зеленського, а також став погрожувати Україні.

Наприклад, 19 лютого Трамп вислови невдоволеність тим, що в Україні не проводять президентські вибори під час війни, а Зеленського назвав "диктатором без виборів".

Крім того, американський президент стверджує, що США нібито витратили на допомогу Україні на 200 млрд доларів більше, ніж Європа, і що начебто десь "пропала" половина грошей, наданих Штатами,

Трамп також кілька разів розповідав, що Україна "зруйнована, а мільйони людей загинули".

21 лютого глава Білого дому заявив, що РФ винна у війні, але також переклав провину за це на Зеленського та колишнього президента США Джо Байдена. Крім того, на думку Трампа, Путін "міг би захопити всю Україну", проте нібито хоче укласти мирну угоду.

Додамо, президент США пригрозив, що Україна матиме "багато проблем" у разі не підписання Києвом угоди з Вашингтоном щодо надання Штатам доступу до українських корисних копалин.