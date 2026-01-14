Після рекорду 2024-го: торгівля Китаю з Росією скоротилася вперше за п'ять років

Минулого року торгівля Китаю з Росією після рекордного рівня 2024 року впала вперше за п’ять років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Загальний обсяг торгівлі між країнами склав 1,63 трильйона юанів (234 мільярди доларів), а падіння відбулося на тлі скорочення попиту на китайські авто в Росії та падіння вартості імпорту російської нафти Китаєм.

Китай допоміг економіці Росії після введення проти країни-агресорки санкцій через повномасштабне вторгнення в Україну. Зокрема, Пекін купував російську нафту, вугілля та газ і продавав РФ різні товари від авто до електроніки.

Головне митне управління Китаю зазначає, що двостороння торгівля в юанях минулого року впала на 6,5% з рекордних 1,74 мільярда юанів (249,4 млрд доларів) 2024 року.

"Цей спад завершив чотири роки поспіль зростання. Останній спад стався у 2020 році, коли перебої, пов’язані з COVID-19, вплинули на торгівлю. Китайський експорт до Росії минулого року скоротився на 9,9%, тоді як імпорт з Росії знизився на 3,4%", - пише Reuters.

Скорочення імпорту нафти і мита на китайські авто

Розрахунки демонструють, що вартість імпорту російської сирої нафти до Китаю впала на 19,6% до 328,5 мільярда юанів (47 млрд доларів) за 11 місяців минулого року порівняно з аналогічним періодом 2024-го. Це сталось на тлі падіння вартості нафти.

Згідно з даними Китайської асоціації легкових автомобілів, експорт китайських авто до країни-агресорки скоротився на 46% у січні-листопаді. Причиною стало підвищення мита Росією на авто з Китаю, які наводнили її ринок.

"Росія прагне зупинити уповільнення двосторонньої торгівлі. У вересні, коли російський диктатор Володимир Путін відвідав Пекін, дві країни підписали понад 20 угод про співпрацю в галузі енергетики, аерокосмічної галузі, штучного інтелекту та сільського господарства", - йдеться у статті.